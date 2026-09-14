به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مهدی میرباقری شاهرودی نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری در مطلبی در فضای مجازی خود به ویژگی های نظام استکباری و دوران پیش از ظهور حضرت ولیعصر(عج) اشاره کرد متن منتشر شده به این شرح است:
«لَا تَرْفَعُوٓاْ أَصْوَٰتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِیِّ»، فقط بهمعنای سروصداها و همهمههایی که موقع خطبه حضرت اتفاق میافتاد، نیست.
بلکه سروصدای همه مؤذنهای دنیا و همه منادیان این تمدن مادی و نظام استکباری، همهمههایی است تا دعوت انبیا شنیده نشود.
«لَا تَرْفَعُوٓاْ أَصْوَٰتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِیِّ»، یعنی صدایتان را بلندتر از این پیامبر خدا(ص) نکنید. صدای این پیامبر باید در عالم شنیده شود، این پیامبر منادی خداست، این پیامبر مؤذن الهی است، این پیامبر دعوت دارد و حرف دارد.
شما چه حرفی دارید که سر و صدا در عالم بلند میکنید که صدای پیامبر شنیده نشود؟! گاهی وقتی حضرت قرآن میخواندند، اینها سر و صدا میکردند که صدای حضرت(ص) شنیده نشود. گاهی وقتی حضرت روز عاشورا خطبه میخواندند، اینها سر و صدا راه میانداختند تا نشنوند.
بعضی خیال میکنند بلند کردن صدا، همین همهمههایی است که موقع خطبه حضرت اتفاق میافتاد!
این سر و صداهایی که در عالَم بلند است، [فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِیِّ بلند است]. سروصدای همه اهل دنیا، همه مؤذنهای دنیا، همه منادیان این تمدن مادی و همه مستکبرین، همین است. همهمه میکنند تا صدای انبیا شنیده نشود.
انبیای الهی با مأموریت میآمدند و حرف واضح داشتند، اینها همهمه میکردند، سر و صدا میکردند و نمیگذاشتند کلامشان شنیده شود. در حالی که تنها حرفی که باید شنیده شود این است.
میگفتند: «إِنَّا کَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ». این رسالتی که شما میگویید را ما قبول نداریم! هر چه از همین عالَم هست، بگو. بگو تو اینجا میخواهی چه کار کنی؟ سفره دنیا را برای ما چهجوری پهن میکنی؟ اینکه میگویی من میخواهم شما را بزرگتر کنم و از حیات دنیا عبور دهم و پردهها را کنار بزنم تا با خدا باشید، ما به این رسالت کافریم و ما دنبال این حرفها حرکت نمیکنیم! ما این نعمتها را نمیخواهیم!
شرط استمرار نُصرتها و پیروزیها، وحدت حول ولایت فقیه است. حتی در نحوهٔ اطاعت از ولایت فقیه هم نباید تنازع و تشتت ایجاد شود.
خدای متعال به مؤمنین میفرماید این پیروزی که تا اینجا به دست آمده، بهخاطر تجمع و هماهنگیای است که حول محور رسول داشتید و از او اطاعت میکردید. اگر میخواهید این نصرتها ادامه پیدا کند، در ادامه نیز از رسول خدا اطاعت کنید و تنازع نکنید. این تجمع و اخوت حول محور پیامبر است که شما را به پیروزی میرساند.
یکی از مشکلات راه جبههٔ حق تا رسیدن به قله، این است که مؤمنین، در مورد خودِ رسول، باهم تنازع کنند. اگر این اتفاق بیافتد، سست میشوید و شوکتتان از شما گرفته خواهد شد.
امروز و در عصر غیبت هم اگر مؤمنین، حول محور فقیه جامعالشرایط تجمع کنند و تنازع نکنند، قدرتشان باقی میماند و فتوحات ادامه پیدا میکند؛ وگرنه خداوند به کسی چک سفیدامضاء نداده است.
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