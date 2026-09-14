به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس تهران، طبق اطلاعیه منتشر شده در این عرضه که در تابلوی اصلی بازار دوم بورس تهران انجام میشود، تعداد ۱۷۳ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۴۰۰ سهم معادل ۱۰ درصد از سهام شرکت مذکور به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد.
جزئیات و سقف خرید برای سهامداران
بر اساس این گزارش، قیمت مبنا برای این عرضه ۶,۵۳۶ ریال تعیین شده است و متقاضیان میتوانند سفارشهای خود را در دامنه قیمتی ۶,۱۴۴ ریال (کف قیمت) تا ۶,۹۲۸ ریال (سقف قیمت) ثبت کنند. حداکثر سهمیه در نظر گرفته شده برای هر کد حقیقی و حقوقی نیز ۶۰۰ سهم اعلام شده است.
ارکان عرضه اولیه «غزنجان»
در این عرضه، «شرکت کارگزاری صبا تأمین» به عنوان مدیر عرضه فعالیت میکند. همچنین «شرکت صنایع شیر ایران» به عنوان متعهد عرضه و «شرکت تأمین سرمایه سپهر» نیز متعهد خرید ۵۰ درصد از کل سهام قابل عرضه است. عملیات بازارگردانی این نماد نیز بر عهده «صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزشآفرین صندوق بازنشستگی کشوری» خواهد بود.
نکات مهم برای متقاضیان
- زمانبندی: زمان دقیق شروع ثبت سفارش در روز عرضه اعلام خواهد شد.
- دسترسی: ورود سفارش صرفاً با کد معاملاتی و در دوره زمانی و محدوده قیمتی تعیینشده امکانپذیر است. مشتریان برخط (آنلاین) نیز میتوانند مطابق شرایط اعلامی نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.
- شفافیت: گزارش ارزشگذاری سهام، پرسش و پاسخها و اطلاعات معارفه شرکت پگاه زنجان در تارنمای عرضه اولیه بورس تهران و سامانه کدال در دسترس فعالان بازار سرمایه قرار دارد.
بورس تهران در پایان اطلاعیه خود تأکید کرده است که مسئولیتی در خصوص دادهها، روشها و مفروضات گزارشهای ارزشگذاری و پیشبینیهای آتی این شرکت نخواهد داشت و کشف نهایی قیمت پس از اتمام دوره ثبت سفارش، مطابق با دستورالعملهای مصوب سازمان بورس انجام خواهد شد.
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