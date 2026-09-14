خروج سامانه بارشی از زنجان؛ افزایش نسبی دما از فردا

محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان زنجان اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد سامانه بارشی که طی روزهای اخیر موجب ناپایداری‌های جوی در استان شده بود، در حال خروج از منطقه است.

وی افزود: بر همین اساس، امروز همچنان احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در برخی مناطق استان وجود دارد، اما از ظهر امروز به تدریج از میزان ابرناکی کاسته خواهد شد و شرایط جوی به سمت پایداری پیش می‌رود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان ادامه داد: با خروج این سامانه، از ساعات بعدازظهر کاهش ابر در اغلب مناطق استان پیش‌بینی می‌شود و به تدریج شرایط جوی نسبتاً پایدار در استان مستقر خواهد شد.

رحمان‌نیا با بیان اینکه این وضعیت جوی تا پایان هفته ادامه خواهد داشت، گفت: در روزهای پیش رو انتظار ناپایداری قابل توجهی نداریم و آسمان استان در مجموع شرایط آرام و نسبتاً پایداری خواهد داشت.

وی همچنین به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و افزود: امروز همچنان هوای خنک در اغلب مناطق استان زنجان احساس خواهد شد، اما از فردا روند افزایش نسبی دما آغاز می‌شود و دمای هوا به تدریج افزایش خواهد یافت.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان خاطرنشان کرد: با توجه به خروج سامانه بارشی، شدت و گستره بارش‌ها نیز کاهش می‌یابد و تنها احتمال بارش‌های پراکنده در برخی نقاط طی امروز وجود دارد.

رحمان‌نیا از شهروندان خواست برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و تغییرات احتمالی شرایط آب‌وهوایی، به اطلاعیه‌ها و پیش‌بینی‌های به‌روز هواشناسی توجه داشته باشند.