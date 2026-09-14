به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سردار علی ندرخانی اظهار کرد: در پی افزایش وقوع سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو در شهرستان بجنورد، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران عملیات ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت و تیم ویژه پیجویی با بررسی دوربینهای مداربسته و انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، هویت سارق سابقهدار را شناسایی کردند.
وی در ادامه افزود: متهم در کمتر از ۲۴ ساعت پس از آخرین سرقت در مخفیگاهش دستگیر شد و در تحقیقات پلیسی با مشاهده مستندات موجود به ۲۶ فقره سرقت اعتراف کرد و هویت ۳ مالخر را نیز فاش کرد که آنان نیز دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی خراسان شمالی تصریح کرد: این افراد در تحقیقات به خرید اموال مسروقه مرتبط با سرقتها اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
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