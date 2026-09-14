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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۳۷

کشف ۳۴۴ فقره سرقت منزل در عملیات سه‌ روزه پلیس

کشف ۳۴۴ فقره سرقت منزل در عملیات سه‌ روزه پلیس

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا گفت: پلیس آگاهی در اجرای طرح مبارزه با سارقان منازل، ۲۶۴ سارق را دستگیر و بخشی از اموال مسروقه را به مال‌باختگان بازگرداند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کامیار چهری از نتایج طرح عملیاتی «مبارزه با سارقان منازل» خبر داد و اظهار داشت: این عملیات گسترده که از اوایل شهریور سال ۱۴۰۵ آغاز شده، با بهره‌گیری از توان بالای واحدهای اطلاعاتی و فنی، به مدت سه روز در سطح کشور به مرحله اجرا درآمد.

به گفته چهری، در این عملیاتِ هوشمندانه، موفقیت چشمگیری در دستگیری ۲۶۴ سارق منزل حاصل شد که منجر به کشف و سرکوب ۳۴۴ فقره جرم سرقت شد.

وی افزود: در بازرسی‌های دقیق از مخفیگاه‌های این گروه‌ها، مقادیر قابل توجهی از اموال مسروقه کشف و پس از شناسایی مال‌باختگان، به صاحبان اصلی بازگردانده شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اثربخشی تدابیر ابلاغی و رصد مستمر وضعیت جرم، خاطرنشان کرد: شاهد افزایش پنج درصدی در نرخ کشف جرائم سرقت هستیم که نشان‌دهنده هوشمندی عملیاتی نیروهاست.

وی خاطرنشان کرد: امنیت، یک مسئولیت مشترک است. سارقان همیشه در کمینِ بی‌دقتی‌ها هستند. با رعایت اصول ایمنی و تقویت تدابیر حفاظتی در محل سکونت خود، به پلیس کمک کنید تا خانه‌های شما همیشه امن بماند.

کد مطلب 6947111
مهسا حيدری توچائی

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