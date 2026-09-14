راز دیدار فرمانده سنتکام با بن سلمان در جده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واس، منابع سعودی از دیدار مقام ارشد نظامی آمریکا با بن سلمان در عربستان خبر دادند.

خبرگزاری رسمی سعودی گزارش داد که محمد بن سلمان ولیعهد و نخست وزیر عربستان امروز دوشنبه در جده میزبان برد کوپر فرمانده سنتکام بوده است.

طبق گزارش این رسانه سعودی، در این دیدار، روابط دوجانبه میان عربستان و آمریکا بررسی شد.

واس بدون اشاره به جزئیات بیشتراعلام کرد که دو طرف به بررسی آخرین تحولات منطقه پرداختند.

این دیدار در حالی رخ می دهد که مزدوران وابسته به عربستان در یمن متحمل شکست سنگینی شده اند و درخواست ریاض برای حمایت نظامی با مخالفت ترامپ روبرو شده است و او دست رد بر سینه عربستان زده است.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که عربستان سعودی از واشنگتن درخواست حمایت نظامی کرده است.

بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا با انجام حملات مستقیم علیه انصارالله مخالفت کرده است.

به نظر می رسد که این دیدار با هدف بررسی پرونده فروپاشی مزدوران سعودی در یمن و راه نجات بن سلمان از مخمصه ای است که در آن گرفتار شده است.