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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۳۸

معاون ترامپ مدعی «گفتگوهای مستقیم» با ارتش و رزمندگان یمنی شد

معاون ترامپ مدعی «گفتگوهای مستقیم» با ارتش و رزمندگان یمنی شد

معاون رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که این کشور «گفتگوهای مستقیمی» با ارتش و رزمندگان یمنی در خصوص تحولات اخیر داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «جی دی ونس» معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه اعلام کرد: ما تحولات یمن و وضعیت مربوط به سعودی‌ ها و همچنین تماس‌ هایمان با حوثی‌ ها (ارتش و رزمندگان یمنی) را به‌دقت دنبال می‌ کنیم.

معاون رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: این مسائل همچنان تحت رصد دقیق خواهند بود. ما در خصوص تحولات اخیر گفتگوهای مستقیمی با حوثی‌ها ، اماراتی‌ ها و سعودی‌ ها داشته‌ایم. وضعیت به‌ سرعت در حال تغییر است و ما برای حفظ منافع خود، آن را زیر نظر داریم.

«جی دی ونس» سپس افزود: ما نسبت به تصرف جزیره «میون» (پریم) در دریای سرخ توسط حوثی‌ ها نگران هستیم و وضعیت را به‌دقت رصد می‌کنیم.

کد مطلب 6947173

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