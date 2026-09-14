معاون ترامپ مدعی «گفتگوهای مستقیم» با ارتش و رزمندگان یمنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «جی دی ونس» معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه اعلام کرد: ما تحولات یمن و وضعیت مربوط به سعودی‌ ها و همچنین تماس‌ هایمان با حوثی‌ ها (ارتش و رزمندگان یمنی) را به‌دقت دنبال می‌ کنیم.

معاون رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: این مسائل همچنان تحت رصد دقیق خواهند بود. ما در خصوص تحولات اخیر گفتگوهای مستقیمی با حوثی‌ها ، اماراتی‌ ها و سعودی‌ ها داشته‌ایم. وضعیت به‌ سرعت در حال تغییر است و ما برای حفظ منافع خود، آن را زیر نظر داریم.

«جی دی ونس» سپس افزود: ما نسبت به تصرف جزیره «میون» (پریم) در دریای سرخ توسط حوثی‌ ها نگران هستیم و وضعیت را به‌دقت رصد می‌کنیم.