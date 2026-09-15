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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۴

نشست محرمانه فرماندهان نظامی آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی در آلمان

نشست محرمانه فرماندهان نظامی آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی در آلمان

سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) از نشست محرمانه فرماندهان نظامی آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی در آلمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که فرمانده این فرماندهی در آلمان میزبان نشستی با حضور شماری از فرماندهان ارشد نظامی بوده است.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی، این نشست با حضور رؤسای ارتش عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین، اردن، مصر و رژیم صهیونیستی برگزار شده است.

گفتنی است که «براد کوپر»، فرمانده سنتکام، روز ۱۴ سپتامبر با محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان، درباره تحولات منطقه دیدار و گفت‌وگو کرد؛ این دیدار هم‌زمان با پیشروی گسترده ارتش یمن صورت گرفت.

کد مطلب 6948366

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    نظرات

    • اکبر فیجانی IR ۰۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      0 0
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      تحولات گذشته و حال یمن و سایر نقاط خاورمیانه ریشه در اهداف کلان و بلند مدت نظام سلطه دارد. فراموش نکنیم که عربستان سعودی با تحریک و حمایت اسرائیل، آمریکا و انگلیس و همراهی یا سکوت متحدان آنها، با تشکیل ائتلافی در مارس 2015 به یمن حمله کرد و حدود هشت سال به تخریب و کشتار در آن کشور پرداخت و در نهایت به علت مقاومت بی نظیر یمنی ها و موفقیت آنها در پاسخ کوبنده به عربستان و ضربه به اهدافی استراتژیک در خاک آن کشور، و همچنین میانجیگری موثر جمهوری اسلامی ایران، مجبور به عقب نشینی و پذیرش آتش بس شد.
    • اکبر فیجانی IR ۰۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      0 0
      پاسخ
      شخصیت ها و دولت های منطقه باید این واقعیت را در نظر داشته باشند که مثلث اسرائیل، آمریکا و انگلیس، با کمک مستقیم یا چراغ سبز چند کشور غربی، به ویژه آلمان و فرانسه، به طور سیستماتیک در حال تضعیف گروه های مقاومت و کشورهای منطقه هستند. هدف غایی این دشمنان بشریت تجزیه و تضعیف حداکثری کشورهای منطقه و سلطه کامل بر آنان است.

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