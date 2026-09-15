نشست محرمانه فرماندهان نظامی آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی در آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که فرمانده این فرماندهی در آلمان میزبان نشستی با حضور شماری از فرماندهان ارشد نظامی بوده است.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی، این نشست با حضور رؤسای ارتش عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین، اردن، مصر و رژیم صهیونیستی برگزار شده است.

گفتنی است که «براد کوپر»، فرمانده سنتکام، روز ۱۴ سپتامبر با محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان، درباره تحولات منطقه دیدار و گفت‌وگو کرد؛ این دیدار هم‌زمان با پیشروی گسترده ارتش یمن صورت گرفت.