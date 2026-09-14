آغاز فصل جدید کنشگری در جهان اسلام با امضای یک تفاهمنامه

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین امضای تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به امضای حجتالاسلام محمدمهدی ایمانیپور و محمدهادی فلاحزاده رؤسای دو مرکز رسید.
فلاحزاده، رئیس دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی در این جلسه با بیان این که ارتباط دو مرکز ریشه دار، معنادار و هدفمند است اظهار داشت: این همکاری، گامی جدی برای عبور از رویکردهای صرفاً تاریخی و تکراری در حوزه مطالعات تقریب است. ما بر آنیم تا با نگاهی واقعگرایانه، تمدن نوین اسلامی را در افق پیش رو، نه با صرفا مباحث کلامی و تاریخی، که با کنشگری وحدتبخش در میدان واقعیتهای امروز جهان اسلام دنبال کنیم و امیدواریم این همکاری دوجانبه، سرعت رسیدن به اهداف بلند نظام اسلامی را شتاب بخشد.
رئیس دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی با تأکید بر رسالت این مرکز در تربیت نخبگان اعتدالگرا، توسعه علوم اسلامی مقارن، تقویت گفتوگوی علمی و فرهنگی میان مذاهب و ارائه راهحلهای علمی برای مسائل امت اسلامی، خاطرنشان کرد: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حوزه دیپلماسی فرهنگی و دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی در حوزه آموزش و پژوهش، هر دو در رأس هرم تصمیمسازی کلان نظام قرار دارند. این تفاهمنامه، پیوندی است میان «دانش» و «عرصه دیپلماسی» تا با همافزایی، فصل جدیدی از کنشگری در جهان اسلام آغاز شود.
باید از روشهای قدیمی برای مواجهه با جهان اسلام عبور کنیم
فلاحزاده با بیان اینکه دیگر «روشهای قدیمی» در مواجهه با مسائل جهان اسلام سپری شده است، افزود: اگر میخواهیم در جهان اسلام نقشآفرینی مؤثر داشته باشیم، ناگزیریم که زبان روزِ جوامع اسلامی و مسائل آنها را بشناسیم و به «جامعهشناسیِ دقیقِ مخاطب» روی آوریم؛ چرا که بدون شناخت نیازها، مطالبات و دغدغههای جوامع هدف، نمیتوان از وحدت و امتسازی سخن گفت.
رسانه و هوش مصنوعی، خط مقدم تعاملات جهانی هستند
وی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ابزارهای نوین تکنولوژیک در دیپلماسی وحدت تصریح کرد: امروز رسانه و هوش مصنوعی، خط مقدم تقابل و تعاملات جهانی هستند. این تفاهمنامه صرفاً یک سند اداری نیست، بلکه یک «نقشه راه» است. ما آمادگی داریم تا با استفاده از ظرفیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه و همکاری رایزنیهای فرهنگی ایران و شناساییِ هوشمند مخاطبان، از پراکندهکاری پرهیز کرده و قدرت دیپلماسی کشورمان را در حوزه تمدنسازی، مضاعف کنیم.
رئیس دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی بیان داشت: این دانشگاه نیز بهعنوان دانشگاهی تخصصی در حوزه تقریب مذاهب اسلامی (مطالعات مذهبی و بینامذهبی) در جهان، با رسالت تربیت نخبگان اعتدالگرا، توسعه علوم اسلامی مقارن، تقویت گفتوگوی علمی و فرهنگی میان مذاهب و ارائه راهحلهای علمی برای مسائل امت اسلامی در نوع خود بی نظیر است و فعالیت بسزایی دارد.
فلاحزاده تأکید کرد: دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی با بهرهگیری از ظرفیتهای آموزشی، پژوهشی، علمی و فرهنگی خود میتواند در کنار سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، زمینهای برای پیوند مؤثرتر میان دانش، نخبگان و عرصه دیپلماسی فرهنگی فراهم آورد و در مسیر تقویت گفتوگوی علمی و فرهنگی میان مذاهب و جوامع اسلامی نقشآفرینی کند.
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