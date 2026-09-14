به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدحسین دهناد ظهر دوشنبه در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم که با حضور مدیران اورژانس ۱۱۵ قم برگزار شد با اشاره به آمار تصادفات رانندگی در قم اظهار داشت: طی پنج ماه گذشته حدود سه هزار و ۳۰۰ فقره تصادف در شهر قم ثبت شده که نزدیک به چهار هزار مجروح بر جای گذاشته است.

وی ادامه داد: در این مدت ۳۷ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند و اعتقاد ما این است که حتی یک مورد فوتی نیز زیاد است و باید برای رسیدن به شرایطی که تلفات ناشی از تصادفات به صفر برسد، برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.



رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم افزود: در بسیاری از شهرهای توسعه‌یافته دنیا رویکرد چشم‌انداز صفر در حوزه ایمنی و تصادفات از سال‌ها قبل مورد توجه قرار گرفته و مجموعه‌ای از اقدامات در زمینه طراحی معابر، اعمال قانون، آموزش و فوریت‌های پزشکی برای کاهش تلفات در دستور کار قرار گرفته است.



دهناد با اشاره به فراوانی تصادفات در قم بیان کرد: بررسی آمار پنج ماه گذشته نشان می‌دهد به طور میانگین هر روز حدود ۲۵ تصادف در شهر رخ داده و این حجم از حوادث ضرورت توجه جدی‌تر به موضوع ایمنی تردد و کاهش سوانح رانندگی را نشان می‌دهد.



ایمنی باید از طراحی معابر آغاز شود



دهناد با تأکید بر نقش شهرداری در ارتقای ایمنی معابر تصریح کرد: بخش مهمی از مسئولیت شهرداری در این زمینه به طراحی شبکه معابر مربوط می‌شود و در اصلاحات هندسی و همچنین احداث مسیرهای جدید باید موضوع ایمنی از ابتدا مورد توجه قرار گیرد.



وی خاطرنشان کرد: آیین‌نامه طراحی شبکه معابر که در دوره فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نسبت به ضوابط پیشین توجه بیشتری به موضوع ایمنی و قابلیت پیاده‌روی دارد و لازم است این رویکرد در اجرای طرح‌های شهری نیز مورد توجه قرار گیرد.



سامانه‌های هوشمند باید نقش بازدارنده داشته باشند



رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم با اشاره به توسعه سامانه‌های ثبت تخلف در شهر اظهار داشت: بر اساس آمار پلیس راهور، سرعت بالای وسایل نقلیه یکی از عوامل اصلی بروز تصادفات است و در همین راستا تعداد سامانه‌های ثبت تخلف سرعت در قم طی پنج سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.



دهناد افزود: تعداد سامانه‌ها و مقاطع ثبت تخلف سرعت از هفت دستگاه و هفت مقطع در سال‌های گذشته به ۸۱ مقطع افزایش یافته و اکنون در ۲۴ تقاطع شهر نیز سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز فعال است.



وی ادامه داد: سه دستگاه نیز برای ثبت تخلفات ساکن در شهر فعال هستند و تعداد سامانه‌های ثبت تخلفات شهری از ۶ سامانه در سال ۱۴۰۰ به ۳۲ سامانه افزایش یافته است.



رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم با اشاره به تأثیر این اقدامات بر کاهش تلفات رانندگی گفت: تعداد جان‌باختگان تصادفات که در سال ۱۴۰۱ به ۱۱۹ نفر رسیده بود، در سال گذشته به ۸۶ نفر کاهش یافت که بیانگر کاهش ۲۸ درصدی در این شاخص است و با وجود این کاهش، حتی همین تعداد نیز باید برای مدیریت شهری قابل قبول نباشد.



داده‌های تصادفات در یک سامانه مشترک تجمیع شود



دهناد با تأکید بر ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک میان دستگاه‌های مرتبط با تصادفات بیان کرد: لازم است راهور، اورژانس و شهرداری داده‌های مرتبط با حوادث رانندگی را در یک پایگاه داده مشترک به اشتراک بگذارند تا اطلاعات دقیق‌تر و کاربردی‌تری برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در اختیار مجموعه‌های مسئول قرار گیرد.



وی افزود: در حال حاضر محدودیت‌هایی در استفاده از سامانه مرکزی و ستادی وجود دارد که لازم است این موضوع پیگیری شود تا امکان بهره‌برداری مؤثر از داده‌های مربوط به تصادفات و تحلیل آنها برای برنامه‌ریزی شهری فراهم شود.



رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم با اشاره به مطالعات انجام‌شده برای بهبود دسترسی اورژانس به نقاط حادثه‌خیز گفت: معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری در سال گذشته مطالعه‌ای را درباره مسیرهای ارتباطی پایگاه‌های اورژانس با نقاط پرحادثه انجام داده تا با اصلاح و بهینه‌سازی دسترسی‌ها، زمان رسیدن خودروهای امدادی به محل حادثه کاهش پیدا کند.



دهناد خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم و لازم است این مطالعات و اقدامات اجرایی برای رسیدن به زمان دسترسی مناسب‌تر خودروهای امدادی ادامه پیدا کند.



مسیر آمبولانس‌ها برای رسیدن سریع‌تر باز شود



وی با اشاره به ظرفیت تقاطع‌های هوشمند شهر گفت: در گذشته خودروهای آمبولانس اورژانس به ریموت‌هایی مجهز بودند که امکان تغییر زمان چراغ‌های راهنمایی و ایجاد مسیر سریع‌تر برای عبور خودروهای امدادی را فراهم می‌کرد و با توجه به هوشمند بودن تعداد قابل توجهی از تقاطع‌های شهر، احیای چنین ظرفیتی باید مورد توجه قرار گیرد.



رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم افزود: باید شرایطی فراهم شود که ناوگان اورژانس و آتش‌نشانی بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن خود را به محل حادثه برسانند و مدیریت چراغ‌های تقاطع‌ها می‌تواند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.



دهناد همچنین از برنامه‌ریزی برای استقرار ظرفیت موتوری اورژانس در محدوده حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) خبر داد و گفت: با توجه به نبود پایگاه اورژانس در محدوده اطراف حرم مطهر، پیگیری‌هایی انجام شده تا پیش از روز شهادت بانوی کرامت، یک پایگاه اورژانس موتوری در محدوده اطراف حرم و میدان آستانه جانمایی و مستقر شود.



وی با اشاره به اهمیت آموزش در کاهش پیامدهای حوادث رانندگی اظهار داشت: سازمان فرهنگی شهرداری می‌تواند در زمینه آموزش کمک‌های اولیه، اطلاع‌رسانی درباره تصادفات و ارتقای فرهنگ ایمنی با مجموعه اورژانس همکاری داشته باشد.



دوره‌های آموزشی رانندگان دوباره برگزار شود



رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم با اشاره به تجربه برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک گفت: حدود سه سال قبل دوره‌هایی با همکاری اورژانس، راهور و شهرداری برای رانندگانی که تخلفات رانندگی بیشتری داشتند برگزار شد و این برنامه بازخوردهای خوبی به همراه داشت.



دهناد افزود: می‌توان این دوره‌های آموزشی مشترک را دوباره فعال کرد تا در کنار اقدامات مهندسی، نظارتی و امدادی، موضوع آموزش نیز به عنوان یکی از محورهای مؤثر در ارتقای ایمنی ترافیک مورد توجه قرار گیرد.



وی در پایان با قدردانی از مدیران و کارکنان اورژانس قم خاطرنشان کرد: تلاش نیروهای اورژانس در حوزه فوریت‌های پزشکی ارزشمند است و امیدواریم با تداوم همکاری میان مجموعه‌های مرتبط، زمینه کاهش زمان امدادرسانی و کاهش تلفات ناشی از تصادفات در شهر قم بیش از گذشته فراهم شود.