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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۴

بازرس کل گیلان: بانک‌ها موتور محرکه اقتصاد هستند

بازرس کل گیلان: بانک‌ها موتور محرکه اقتصاد هستند

رشت- بازرس کل استان گیلان با بیان اینکه بانک‌ها موتور محرکه اقتصاد هستند، گفت: عملکرد مثبت بانک‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال در کشور شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی ظهر دوشنبه در هشتمین کمیسیون هماهنگی امور بانک‌های استان گیلان با اشاره به نقش توسعه اقتصادی در کاهش آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: فقر و بیکاری از مهم‌ترین چالش‌های جوامع به شمار می‌رود و توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای رفاه عمومی مؤثر باشد.

بازرس کل استان گیلان افزود: باید ظرفیت‌های اقتصادی کشور با کمک بانک‌ها به صورت هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ اعتماد مردم و دولت به نظام بانکی گفت: بانک‌ها امانت‌دار و اعتمادساز هستند و حفظ این اعتماد نیازمند شجاعت در تصمیم‌گیری‌هاست.

آقایی ادامه داد: باید افرادی در جایگاه‌های تصمیم‌گیری بانک‌ها حضور داشته باشند که شجاعت «نه» گفتن به صاحبان قدرت و سوءاستفاده‌کنندگان از خلأهای قانونی را داشته باشند.

وی یکی از کارکردهای اصلی بانک‌ها را کمک به رونق تولید و توسعه اقتصادی عنوان کرد و گفت: این مهم در صورت حمایت و همکاری با سرمایه‌گذاران خوش‌نام و دارای سابقه، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

بازرس کل استان گیلان تصریح کرد: با تأمین تسهیلات مورد نیاز سرمایه‌گذاران خوش‌نام، این اطمینان ایجاد می‌شود که می‌توانند با آرامش بیشتری در استان سرمایه‌گذاری کنند و در نتیجه زمینه برای توسعه تولید، اشتغال و رونق اقتصادی گیلان فراهم خواهد شد.

آقایی با تأکید بر نقش بانک‌ها در اقتصاد کشور اظهار کرد: ساختار و ذات بانک‌ها بر نظم استوار است؛ نظم مالی و اقتصادی و هرگونه هرج و مرج، افراط و تفریط در نظام بانکی می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد کند.

وی افزود: بانک‌ها در صورت داشتن عملکرد مثبت و حرکت در مسیر صحیح می‌توانند نقش مؤثری در رونق اقتصادی کشور ایفا کنند.

بازرس کل استان گیلان همچنین با اشاره به دشواری پذیرش مسئولیت در شرایط کنونی کشور گفت: پذیرفتن مسئولیت امروز کار دشواری است و فعالیت و مسئولیت‌پذیری مدیران بانکی در شرایط حساس کشور، نوعی شجاعت و ایثار محسوب می‌شود.

در ابتدای این نشست، مدیران بانک‌های حاضر در کمیسیون هماهنگی امور بانک‌های استان گیلان به بیان دیدگاه‌ها و مشکلات حوزه کاری خود پرداختند و برخی مسائل و چالش‌های موجود با حضور بازرس کل استان و هیئت همراه مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان این جلسه و با توجه به تغییر گروه‌های بازرسی در بازرسی کل استان گیلان، تفکیک بانک‌ها از گروه امور اقتصادی و تشکیل گروه تخصصی بانک‌ها، عباس خوشحال صابر به عنوان سربازرس جدید گروه امور بانک‌ها به مدیران بانکی حاضر معرفی شد.

کد مطلب 6946923

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