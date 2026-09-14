به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی ظهر دوشنبه در هشتمین کمیسیون هماهنگی امور بانک‌های استان گیلان با اشاره به نقش توسعه اقتصادی در کاهش آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: فقر و بیکاری از مهم‌ترین چالش‌های جوامع به شمار می‌رود و توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای رفاه عمومی مؤثر باشد.

بازرس کل استان گیلان افزود: باید ظرفیت‌های اقتصادی کشور با کمک بانک‌ها به صورت هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ اعتماد مردم و دولت به نظام بانکی گفت: بانک‌ها امانت‌دار و اعتمادساز هستند و حفظ این اعتماد نیازمند شجاعت در تصمیم‌گیری‌هاست.

آقایی ادامه داد: باید افرادی در جایگاه‌های تصمیم‌گیری بانک‌ها حضور داشته باشند که شجاعت «نه» گفتن به صاحبان قدرت و سوءاستفاده‌کنندگان از خلأهای قانونی را داشته باشند.

وی یکی از کارکردهای اصلی بانک‌ها را کمک به رونق تولید و توسعه اقتصادی عنوان کرد و گفت: این مهم در صورت حمایت و همکاری با سرمایه‌گذاران خوش‌نام و دارای سابقه، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

بازرس کل استان گیلان تصریح کرد: با تأمین تسهیلات مورد نیاز سرمایه‌گذاران خوش‌نام، این اطمینان ایجاد می‌شود که می‌توانند با آرامش بیشتری در استان سرمایه‌گذاری کنند و در نتیجه زمینه برای توسعه تولید، اشتغال و رونق اقتصادی گیلان فراهم خواهد شد.

آقایی با تأکید بر نقش بانک‌ها در اقتصاد کشور اظهار کرد: ساختار و ذات بانک‌ها بر نظم استوار است؛ نظم مالی و اقتصادی و هرگونه هرج و مرج، افراط و تفریط در نظام بانکی می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد کند.

وی افزود: بانک‌ها در صورت داشتن عملکرد مثبت و حرکت در مسیر صحیح می‌توانند نقش مؤثری در رونق اقتصادی کشور ایفا کنند.

بازرس کل استان گیلان همچنین با اشاره به دشواری پذیرش مسئولیت در شرایط کنونی کشور گفت: پذیرفتن مسئولیت امروز کار دشواری است و فعالیت و مسئولیت‌پذیری مدیران بانکی در شرایط حساس کشور، نوعی شجاعت و ایثار محسوب می‌شود.

در ابتدای این نشست، مدیران بانک‌های حاضر در کمیسیون هماهنگی امور بانک‌های استان گیلان به بیان دیدگاه‌ها و مشکلات حوزه کاری خود پرداختند و برخی مسائل و چالش‌های موجود با حضور بازرس کل استان و هیئت همراه مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان این جلسه و با توجه به تغییر گروه‌های بازرسی در بازرسی کل استان گیلان، تفکیک بانک‌ها از گروه امور اقتصادی و تشکیل گروه تخصصی بانک‌ها، عباس خوشحال صابر به عنوان سربازرس جدید گروه امور بانک‌ها به مدیران بانکی حاضر معرفی شد.