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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۲

«حرف نو» تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در عرصه جهاد تبیین

«حرف نو» تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در عرصه جهاد تبیین

تبریز- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی با تاکید بر لزوم اتخاذ رویکرد آفندی در عرصه جهاد تبیین گفت: «حرف نو» ابتکار سازمان تبلیغات اسلامی کشور با همین رویکرد است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن اصل‌نژادی ظهر دوشنبه در نشست تحلیل و بررسی «حرف نو» با محوریت موضوع جهاد تبیین بر لزوم اتخاذ رویکرد آفندی در عرصه جهاد تبیین تاکید و تصریح کرد: «حرف نو» ابتکار سازمان تبلیغات اسلامی کشور با همین رویکرد است چرا که در شرایط کنونی باید ریشه ها و بنیان تفکر دشمنان مورد هدف قرار گیرد و از کوچکترین فرصتی برای تحقق اهداف جهاد تبیین استفاده کرد، جهادی که مبارزه در راه روشنگری به همراه تفکر مهمترین رکن آن است.

حجج الاسلام محمد هادی نظیری و مهدی قدرتی از اساتید عرصه جهاد تبیین سازمان تبلیغات اسلامی کشور در این نشست به تشریح ابعاد و اهداف طرح «حرف نو» پرداخته و معاونان و رؤسای ادارات و کارشناسان اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی نیز نکته نظرات و پیشنهادات خود را برای اجرای اثرگذار و کاربردی برنامه ها و اقدامات جهاد تبیین در قالب «حرف نو» ارائه کردند.

کد مطلب 6946933

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