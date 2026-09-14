حجت‌الاسلام مجید حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سوم ربیع‌الثانی، سالروز تشریف‌فرمایی حضرت امام حسن عسکری(ع) به گرگان است و به همین مناسبت جشن بزرگ مردمی با حضور خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مراسم روز سه‌شنبه ۲۴ شهریورماه از ساعت ۱۶ تا اذان مغرب در خیابان شهدا، انتهای لاله ۱۳ و در جوار مسجد و قدمگاه امام حسن عسکری(ع) برگزار می‌شود.

رئیس تبلیغات اسلامی گرگان با اشاره به پیش‌بینی برنامه‌های متنوع برای این مراسم بیان کرد: سخنرانی و مداحی، غرفه‌های پزشکی، کودک و فرهنگی، بخش پذیرایی، برنامه‌های ورزشی و برنامه‌های ویژه بانوان از جمله بخش‌های این جشن است.

وی با تأکید بر رویکرد مردمی و خانوادگی این برنامه ادامه داد: تلاش شده است این مراسم علاوه بر ایجاد فضایی شاد و معنوی برای خانواده‌ها، فرصتی برای معرفی بیشتر پیشینه تاریخی و فرهنگی این مناسبت و آشنایی نسل جوان با معارف اهل‌بیت(ع) باشد.

حسین‌پور اظهار کرد: سالروز تشریف‌فرمایی امام حسن عسکری(ع) به گرگان از مناسبت‌های ارزشمند مرتبط با تاریخ این شهر است و باید زمینه‌ای فراهم شود تا این بخش از پیشینه دینی و معنوی گرگان بیش از گذشته برای مردم شناخته شود.

وی گفت: یکی از اهداف برگزاری این برنامه، تقویت پیوند مردم با قدمگاه امام حسن عسکری(ع) و تبدیل این مکان به محوری فرهنگی و معنوی برای فعالیت‌های مردمی و دینی در گرگان است.

رئیس تبلیغات اسلامی گرگان از مردم این شهر دعوت کرد در این جشن حضور یابند و افزود: حضور خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم می‌تواند به پاسداشت این مناسبت و ترویج فرهنگ و معارف اهل‌بیت(ع) کمک کند.

این مراسم به همت مؤسسه مردم‌نهاد، کانون و گروه جهادی قدمگاه امام حسن عسکری(ع) گرگان و با همراهی مجموعه‌های فرهنگی و مردمی برگزار می‌شود.