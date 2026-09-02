به گزارش خبرنگار مهر، حبیب طاهری عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح روند برگزاری جشن‌های «امت احمد» در آذربایجان شرقی اظهار کرد: هفته وحدت از ابتکارات امام خمینی(ره) بود که با توجه ویژه رهبر شهید امت اسلامی گسترش یافت تا زمینه نزدیکی و همسویی بیشتر مسلمانان فراهم شود.

وی افزود: تأکید بر اشتراکات به معنای عدول از اعتقادات نیست، بلکه توجه به مصالح عمومی امت اسلامی و تقویت نقاط مشترک میان مسلمانان است.

دبیر اجرایی جشن «امت احمد» در آذربایجان شرقی با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) ادامه داد: رفتار و سیره پیامبر اسلام(ص) از حوزه اخلاق تا عرصه سیاسی، بر محبت و مودت در میان مسلمانان و ایستادگی در برابر دشمنان اسلام استوار بود.

طاهری با تأکید بر ضرورت شناخت صحیح شرایط روز گفت: امروز هر تفکر یا حرکتی که موجب ایجاد اختلاف میان امت اسلامی و دامن زدن به شکاف شیعه و سنی شود، در مسیر اهداف دشمنان قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: مقابله با تفکرات افراطی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مودت و همبستگی میان مسلمانان باشد و بر همین اساس، جشن‌های «امت احمد» در آذربایجان شرقی هر سال با شکوه بیشتری برگزار می‌شود.

دبیر اجرایی جشن «امت احمد» در استان با اشاره به افزایش کمی و کیفی برنامه‌های امسال گفت: این موضوع به‌ویژه با توجه به شرایط خاص اجتماعی و حضور مردم در تجمع «مبعوث» نمود بیشتری داشت و در برنامه‌های فرهنگی و جشن‌های خیابانی استان نیز مشاهده شد.

وی بیان کرد: جشن‌های «امت احمد» از پنجم تا هشتم شهریور در شهرها، بخش‌ها و برخی روستاهای آذربایجان شرقی برگزار شد و در تبریز نیز میدان ساعت، میدان شهید بهشتی، ائل‌گلی و مارالان میزبان برنامه‌های این جشن بودند.

طاهری اضافه کرد: در شهرستان‌هایی از جمله میانه نیز برنامه‌های هفته وحدت با محوریت «امت احمد» به شکل ویژه برگزار شد.

وی در ادامه از برگزاری رویداد ادبی «عصر شعر امت احمد» به عنوان برنامه پایانی این جشن‌ها خبر داد و گفت: این رویداد در اداره‌کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی و با هدف تولید محتوای حماسی و وحدت‌آفرین برگزار شد.

دبیر اجرایی جشن «امت احمد» در آذربایجان شرقی افزود: در این مراسم، کتاب شعر «ماه در محراب خون» اثر جلال محمدی نیز رونمایی شد؛ این اثر شامل اشعاری در وصف و ارادت شاعران استان به رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان است.