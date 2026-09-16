افتتاح نخستین مرکز معارف اسلام ناب آذربایجان شرقی در شبستر

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز معارف اسلام ناب شهرستان شبستر با حضور حجت‌الاسلام سیدحسن اصل‌نژادی، مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام عبدالله محمدی، امام جمعه شبستر و جمعی از مسئولان و فعالان فرهنگی و دینی این شهرستان صبح چهارشنبه آغاز به کار کرد.

حجت‌الاسلام اصل‌نژادی با اشاره به ابعاد مختلف تقابل دشمن با ملت ایران اظهار کرد: امروز دشمن در سه جبهه نظامی، اقتصادی و فکری ـ رسانه‌ای در حال جنگ با ملت ایران است و در این میان، مقابله با جنگ رسانه‌ای نیازمند تقویت جهاد تبیین و روشنگری در جامعه است.

وی با اشاره به راه‌اندازی مراکز معارف اسلام ناب در کشور افزود: تاکنون بیش از ۵۰۰ مرکز معارف اسلام ناب در سراسر کشور راه‌اندازی شده و شهرستان شبستر در آذربایجان شرقی پیشگام بوده و نخستین مرکز استان در این شهرستان افتتاح شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی هدف از راه‌اندازی این مراکز را ارتقای سطح دینی و معرفتی اقشار مختلف مردم عنوان کرد و گفت: مراکز معارف اسلام ناب محمدی می‌توانند با ترویج آموزه‌ها و معارف اسلامی، زمینه تقویت بنیه اعتقادی و افزایش آگاهی جامعه را فراهم کنند.

وی ادامه داد: فعالیت این مراکز باید به گونه‌ای باشد که معارف دینی را متناسب با نیازهای روز جامعه تبیین کرده و زمینه ارتقای معرفت عمومی و تقویت باورهای اعتقادی مردم را فراهم کند.

حجت‌الاسلام اصل‌نژادی با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین در شرایط کنونی، خاطرنشان کرد: اگر جهاد تبیین و روایت صحیح واقعیت‌ها به‌موقع انجام شود، می‌توان از بسیاری از توطئه‌های دشمن پیشگیری کرد و جامعه را نسبت به اهداف و برنامه‌های آنان آگاه ساخت.

وی افزود: روشنگری و تبیین صحیح واقعیت‌ها، نقش مهمی در خنثی‌سازی روایت‌های نادرست و مقابله با عملیات رسانه‌ای دشمن دارد و مراکز معارف اسلام ناب می‌توانند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کنند.

ایجاد مراکز معارف اسلام ناب از جمله برنامه‌های جدید سازمان تبلیغات اسلامی است که با هدف ترویج آموزه‌ها و معارف اسلام ناب محمدی و ارائه محتوای متناسب با نیازهای روز جامعه دنبال می‌شود.

مرکز معارف اسلام ناب شبستر نخستین مرکز از این مجموعه در آذربایجان شرقی است که فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرده است.