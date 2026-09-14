توزیع ۱۶۸ بسته کمک آموزشی به دانش آموزان نیازمند دهلرانی

سرهنگ محمد رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه همزمان با فرا رسیدن سال تحصیلی جدید، ۱۶۸ بسته کمک آموزشی با مشارکت پایگاههای مقاومت بسیج سپاه ناحیه دهلران و گروههای جهادی تهیه شده است، اظهار داشت: این کار جهادی، گامی در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار در آستانه سال تحصیلی جدید محسوب میشود.
وی با بیان اینکه این بستهها شامل نوشتافزار و لوازم مورد نیاز دانشآموزان است، تصریح کرد: توزیع این بستهها، یاد و خاطره ۱۶۸ دانشآموز شهید مدرسه میناب را گرامی میدارد و نشاندهنده ادامه راه شهدا در حمایت از نسل آینده است؛ بدون شک این اقدام، پیام روشنی برای دشمنان دارد که ملت ایران همچنان در مسیر آرمانهای شهدا گام برمیدارد.
رحمانی در پایان با تأکید بر اینکه حمایت از دانشآموزان نیازمند، یکی از اولویتهای اصلی بسیج و گروههای جهادی است، خاطرنشان کرد: این اقدامات در طول سال تحصیلی نیز ادامه خواهد داشت و امیدواریم با همکاری خیرین و گروههای مردمی، شاهد توزیع بستههای بیشتری در مناطق محروم استان باشیم.
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