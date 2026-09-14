به گزارش خبرنگار مهر، افشین سهراب خان، بازرس کل استان تهران و منطقه یک کشوری، گفت: چند روز پیش و در پی دریافت اطلاعات از منابع خبری از یک واحد تولید قطعات خودرو در رباط‌کریم به عمل آمد.

به گفته او، واحد مورد نظر در زمینه تولید قطعاتی از جمله دیسک و کاسه‌چرخ خودروهای سنگین فعالیت داشته است.

او با اشاره به شرایط این کارگاه گفت: مدیر واحد فاقد تخصص و تحصیلات مرتبط با این حوزه بوده و ۱۶ تبعه خارجی نیز در آن مشغول به کار بوده‌اند.

به گفته بازرس کل استان تهران، برخی از این افراد در فعالیت‌هایی مانند ریخته‌گری، تراشکاری و تولید قطعات حساس خودرو به کار گرفته شده بودند.

سهراب خان همچنین گفت: تیم بازرسی به همراه رئیس اداره صمت و رئیس اتحادیه مربوطه از محل بازدید کرده است، اما مسئولان مربوطه از محل فعالیت این کارگاه و مجوزهای صادرشده برای آن اطلاع نداشته‌اند.

به گفته او، تنها مدرکی که در محل ارائه شده، گواهی صادرشده از سوی یکی از اتحادیه‌های تهران بوده که مشخصات آن، از جمله نشانی و نام واحد، با محل مورد بازرسی مطابقت نداشته است.

بازرس کل استان تهران همچنین مدعی شد قطعات تولیدشده در این کارگاه با روش‌های غیراستاندارد تولید و پس از بسته‌بندی در شکل و ظاهر مناسب، روانه بازار می‌شده‌اند.

او درباره احتمال ارتباط این قطعات با حوادث جاده‌ای گفت: بررسی‌های انجام‌شده، مواردی از تصادف و واژگونی خودروهای سنگین در جاده‌های منطقه را نشان داده، اما این ادعا نیازمند بررسی کارشناسی و اثبات در مراجع ذی‌صلاح است.

خان افزود در جریان بررسی موضوع، با اداره استاندارد نیز گفت‌وگو شده است. به گفته او، اداره استاندارد تأکید کرده که برای این کالا استاندارد اجباری تعیین نشده است، اما در عین حال هیچ مرجع معتبر، محصولات تولیدشده در این کارگاه را تأیید نکرده بود.

او از شهروندان، فروشندگان قطعات خودرو و به‌ویژه کامیون‌داران خواست تا زمان مشخص‌شدن وضعیت این محصولات، درباره خرید و استفاده از آنها احتیاط کنند و گفت قرار است اطلاعات بیشتری درباره بسته‌بندی و مشخصات این قطعات منتشر شود.

در بخش دیگری از این بازرسی، موضوع اشتغال اتباع خارجی نیز بررسی شده است. بازرس کل استان تهران گفت با ورود اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وضعیت ۱۶ تبعه خارجی شاغل در این واحد تعیین تکلیف شده و درباره تخلفات صورت‌گرفته نیز اعلام جرم شده است.

به گفته سهراب خان، درباره مسئول واحد نیز به دلیل مجموعه تخلفات، اعلام جرم انجام شده و موضوع تغییر کاربری زمین کشاورزی نیز در دست بررسی قرار گرفته است.

او در پایان تأکید کرد: دستگاه‌های نظارتی در استان تهران با اصل تولید مخالف نیستند و از فعالیت واحدهای تولیدی حمایت می‌کنند، اما این حمایت را مشروط به رعایت قوانین، مقررات و الزامات فنی دانست.

بازرس کل استان تهران از مردم خواست در صورت مشاهده واحدهایی که خارج از چارچوب قانونی، بدون مجوز یا با رعایت‌نکردن الزامات بهداشتی و فنی فعالیت می‌کنند، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۶ سازمان بازرسی گزارش کنند.