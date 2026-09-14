به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امدادونجات؛ نخستین دوره کشوری توانمندسازی طب رزم ویژه با حضور بابک محمودی، رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر، در مرکز آموزشهای تخصصی امداد و نجات چاف لنگرود به کار خود پایان داد.
این دوره با حضور ۴۰ نفر از نیروهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر از ۱۴ استان کشور و سازمان امدادونجات برگزار شد و شرکتکنندگان طی چند روز، آموزشها و تمرینهای تخصصی مرتبط با طب رزم، امدادرسانی در شرایط سخت و مواجهه با موقعیتهای پیچیده و پرخطر را فرا گرفتند.
بابک محمودی در آیین اختتامیه این دوره با اشاره به اهمیت آمادگی نیروهای عملیاتی در شرایط بحرانی، اظهار کرد: آموزشهای تخصصی زمانی اثربخش خواهد بود که در کنار مهارت فنی، روحیه و آمادگی درونی نیروها نیز تقویت شود؛ چراکه امدادگر در میدان حادثه باید بتواند در شرایطی که فشار، اضطراب و دشواری به بالاترین حد میرسد، تصمیم درست بگیرد و مأموریت خود را انجام دهد.
وی با تأکید بر اینکه نیروهای عملیاتی هلالاحمر باید خود را برای سختترین شرایط آماده کنند، افزود: بحرانها همیشه مطابق پیشبینی ما پیش نمیروند و ممکن است شرایطی ایجاد شود که نیروها با حجم بالای حادثه، محدودیت امکانات و فشار روانی مواجه شوند؛ بنابراین آموزش، تمرین مستمر و حفظ آمادگی جسمی و روحی، بخش جداییناپذیر از مأموریت امدادونجات است.
رئیس سازمان امدادونجات با اشاره به تجربیات نیروهای امدادی در بحرانهای مختلف، ادامه داد: در شرایط دشوار، آنچه یک نیروی عملیاتی را در میدان حفظ میکند، تنها تجهیزات نیست؛ بلکه دانش، تجربه، اعتمادبهنفس، روحیه خدمت و آمادگی برای انجام مأموریت است و این مؤلفهها باید همزمان تقویت شوند.
محمودی با تأکید بر اهمیت ایمان و امید در کنار تخصص، گفت: نیروهای امدادی باید در مسیر خدمت، جایگاه و مأموریت خود را فراموش نکنند و بدانند زمانی که برای آموزش و آمادگی وقت میگذارند، در حقیقت در حال آمادهشدن برای کمک به انسانی هستند که ممکن است در سختترین لحظه زندگی خود به امدادگر نیاز داشته باشد.
وی با بیان اینکه دورههای آموزشی تخصصی باید به یک جریان مستمر در سازمان امدادونجات تبدیل شود، تصریح کرد: هدف از برگزاری این دورهها صرفاً آموزش تعدادی از نیروها نیست، بلکه باید دانش و مهارتهای ایجادشده در دوره به سایر نیروهای عملیاتی نیز منتقل شود.
رئیس سازمان امدادونجات همچنین بر استفاده از ظرفیت نیروهای آموزشدیده بهعنوان مربیان دورههای آینده تأکید کرد و گفت: باید از میان همین نیروهای توانمند، مربیان آینده انتخاب شوند تا بتوانند تجربیات و آموختههای خود را به دیگر نیروها منتقل کنند و زنجیره آموزش تخصصی در سطح کشور توسعه پیدا کند.
محمودی با قدردانی از اساتید و مربیان این دوره خاطرنشان کرد: برگزاری چنین دورههایی حاصل تلاش مجموعهای از افراد است که برای ارتقای سطح علمی و عملیاتی نیروهای امدادی وقت میگذارند و این تلاشها در نهایت به افزایش کیفیت خدمات امدادونجات و آمادگی بهتر جمعیت هلالاحمر در حوادث منجر خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت ارتقای مستمر سطح آمادگی نیروهای امدادی، افزود: یک نیروی عملیاتی نباید به آموزشهای گذشته اکتفا کند؛ تمرین و یادگیری باید همواره ادامه داشته باشد و هر دوره آموزشی فرصتی برای ارتقای شخصیت حرفهای، مهارت و توانمندی فردی و جمعی نیروها باشد.
رئیس سازمان امدادونجات در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت روحیه کار تیمی و مسئولیتپذیری در میان نیروهای عملیاتی، اظهار کرد: نیروهای امدادی باید بدانند که عملکرد هر فرد در میدان عملیات میتواند بر عملکرد کل تیم اثرگذار باشد و به همین دلیل، انضباط، مسئولیتپذیری، آمادگی و تسلط بر مهارتهای تخصصی اهمیت ویژهای دارد.
محمودی همچنین با تأکید بر اینکه نیروهای هلالاحمر باید در سختترین شرایط در کنار مردم باشند، گفت: فلسفه فعالیت امدادونجات، خدمت به مردم است و باید این روحیه در همه نیروها تقویت شود؛ بهگونهای که هر نیروی عملیاتی خود را برای حضور در میدان و کمک به مردم در هر شرایطی آماده بداند.
وی با اشاره به ظرفیت بالای نیروهای جوان و عملیاتی جمعیت هلالاحمر، بر ضرورت سرمایهگذاری بیشتر در حوزه آموزش و مهارتافزایی تأکید کرد و گفت: اگر آموزش مستمر، تمرین و انتقال تجربه در کنار یکدیگر قرار گیرد، میتوان نیروهایی تربیت کرد که در شرایط سخت، از آمادگی و توان لازم برای ارائه خدمات تخصصی برخوردار باشند.
در ادامه این مراسم، از مربیان و اساتید نخستین دوره کشوری توانمندسازی طب رزم ویژه به پاس تلاش و نقش مؤثر آنان در انتقال دانش و ارتقای مهارتهای تخصصی نیروهای عملیاتی تقدیر شد.
این دوره آموزشی با هدف ارتقای سطح آمادگی و توانمندی نیروهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر در مواجهه با شرایط سخت و پیچیده برگزار شد و برگزاری آن گامی در مسیر توسعه آموزشهای تخصصی و تربیت نیروهای توانمند برای حضور مؤثرتر در عملیاتهای امدادی و بحرانها به شمار میرود.
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