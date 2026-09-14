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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۳۹

قلع‌وقمع ۱۰ هزار مترمربع تغییر کاربری غیرمجاز در لاریجان

قلع‌وقمع ۱۰ هزار مترمربع تغییر کاربری غیرمجاز در لاریجان

آمل- معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از اجرای حکم قضایی برای تخریب مستحدثات غیرمجاز و قلع‌وقمع ۱۰ هزار مترمربع از مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در لاریجان خبر داد.

محمد هادی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی پیگیری‌های مرکز جهاد کشاورزی گزنک و واحد حقوقی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل، حکم قضایی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در روستای کنارانجام به اجرا درآمد.

وی افزود: در این عملیات، یک بنای نیمه‌کاره احداث‌شده در اراضی کشاورزی تخریب شد و در مجموع ۱۰ هزار مترمربع از اراضی دارای مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز، از جمله بنا، دیوارکشی و تفکیک، قلع‌وقمع شد.

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل ادامه داد: این عملیات با حضور رئیس مرکز جهاد کشاورزی گزنک، کارشناس حقوقی مدیریت و مسئول گشت ۱۳۱ و همچنین عوامل پاسگاه گزنک به نمایندگی از دادستانی برای تأمین نظم و امنیت انجام شد.

هادی‌زاده با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی کشاورزی تصریح کرد: صیانت از زمین‌های زراعی و باغی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، از اولویت‌های جهاد کشاورزی است و در این زمینه با همکاری دستگاه قضایی، برخورد قانونی با متخلفان ادامه خواهد داشت.

وی گفت: اجرای این احکام با هدف جلوگیری از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز، حفظ ظرفیت تولید کشاورزی، کمک به تأمین امنیت غذایی و حرکت در مسیر توسعه پایدار انجام می‌شود.

هادی‌زاده همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را در اجرای احکام مؤثر دانست و افزود: تداوم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند به کاهش تخلفات و جلوگیری از تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی منجر شود.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، ساخت‌وساز، دیوارکشی یا تفکیک اراضی کشاورزی، موضوع را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، مراکز تابعه یا سامانه ۱۳۱ امور اراضی کشور اطلاع دهند.

کد مطلب 6947176

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