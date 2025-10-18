شهیدی پور: ۱۰ فقره ساخت و ساز غیر مجاز در مزارع لاله آباد تخریب شد

هادی شهیدیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قلع و قمع ۱۰ فقره ساخت و ساز و غیر مجاز اظهار کرد: این عملیات در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، با هدف جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی صورت گرفته است.
مدیر جهاد کشاورزی بابل، با اشاره به اینکه این ۱۰ مورد شامل تفکیک و دیوارکشی غیرمجاز در حوزه مراکز جهاد کشاورزی لالهآباد و جلال ازرک بوده، اعلام کرد: این اقدامات با همکاری دادستانی، ضابطین قضایی، اداره راه، نیروی انتظامی و اکیپ صیانت از بستر تولید جهاد کشاورزی بابل انجام شده است.
وی حفظ کاربری اراضی کشاورزی را خط قرمز قانون عنوان کرد و افزود: هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی جرم محسوب میشود و علاوه بر برخورد قانونی، این تغییرات قلع و قمع و اراضی به وضعیت اولیه بازگردانده خواهند شد.
شهیدیپور همچنین از فعالیت شبانهروزی گشتهای امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان خبر داد و از روستاییان، دهیاران و عموم مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز از جمله تفکیک، دیوارکشی، خاکبرداری، خاکریزی و ساختوساز، مراتب را سریعاً به مراجع قانونی، نیروی انتظامی، مأموران جهاد کشاورزی یا از طریق سامانه ۱۳۱ اطلاع دهند.
