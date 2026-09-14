دادستان گناوه: موانع فعالیت واحدهای تولیدی باید با جدیت پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، صادق بارانی عصر دوشنبه در بازدید از شرکت های تولیدی مستقر در شهرک صنعتی بندر ریگ و بررسی وضعیت این واحدها، اظهار کرد: حمایت از سرمایهگذاری و تولید از اولویتهای مهم است و باید موانع و مشکلات واحدهای تولیدی شناسایی و برای رفع آنها پیگیری شود.
وی افزود: دستگاههای متولی باید از ظرفیتهای موجود برای تسهیل و تسریع در روند فعالیت شرکتهای تولیدی استفاده کنند تا واحدهای صنعتی بتوانند با رفع مشکلات، به فعالیت و تولید خود ادامه دهند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گناوه در این بازدید که در چارچوب وظایف قانونی و در راستای حمایت از تولید و رفع موانع واحدهای صنعتی، با همراهی تعدادی از مسئولان اجرایی و انتظامی انجام شد، از روند فعالیت و مشکلات برخی واحدهای تولیدی از جمله شرکت طعامسازان نیز بازدید و مسائل مطرحشده را بررسی کرد.
نظر شما