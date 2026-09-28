مرادی: رفع موانع تولید محور فعالیت قرارگاه صنعتی گیلانغرب است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم پاسدار محمد مرادی ظهر دوشنبه در جلسه قرارگاه صنعتی خاتمالانبیا(ص)، اظهار کرد: شناسایی و رفع موانع واحدهای تولیدی شهرستان با هدف حمایت از استمرار فعالیت این واحدها در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: این نشست با هدف بررسی دقیق مشکلات واحدهای صنعتی و یافتن راهکارهای لازم برای برطرف کردن موانعی برگزار شده است که روند فعالیت و تولید آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه گیلانغرب خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی در شرایط اقتصادی کشور نقش مهمی دارند و هر واحد تولیدی یک سنگر در عرصه اقتصاد و تولید محسوب میشود؛ بنابراین تداوم فعالیت و پویایی آنها میتواند در تقویت اشتغال و رونق اقتصادی شهرستان اثرگذار باشد.
مرادی تصریح کرد: در جریان پایش انجامشده، مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی گیلانغرب شناسایی شده و مواردی که امکان حل آنها در سطح شهرستان وجود دارد، با مدیریت فرمانداری و همکاری دستگاههای اجرایی مربوطه پیگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: بخشی از مشکلات واحدهای صنعتی نیازمند تصمیمگیری و پیگیری در سطح استان است که این موارد نیز با استفاده از ظرفیت مدیران استانی و دستگاههای متولی دنبال میشود تا موانع پیشروی فعالیت واحدهای تولیدی برطرف شود.
جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه گیلانغرب گفت: قرارگاه صنعتی خاتمالانبیا(ص) با رویکرد حل مسئله و حمایت از تولید، پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی شهرستان را دنبال میکند و تلاش دارد زمینه استمرار فعالیت و افزایش ظرفیت تولید این واحدها فراهم شود.
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