به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین داریونی عصر شنبه در بازدید از شهرک صنعتی شهرستان گناوه اظهار داشت: اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گناوه در راستای حمایت همه جانبه از بخش تولید و صنعت در سال اقتصاد مقاومتی تلاش ویژه‌ای خواهد داشت.

وی اضافه کرد: بدون شک در دولت دوازدهم به منظور حمایت از تولید و اشتغال، حجم فعالیت‌ها و حمایت‌های سازمان صنعت معدن و تجارت استان بوشهر از فعالان مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان افزایش خواهد یافت.

وی با تاکید بر عزم مجموعه صنعت معدن و تجارت استان در راستای رفع موانع و مشکلات موجود و توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی گفت: بازدید از شهرک های صنعتی و واحدهای مستقر در آنها در راستای شناسایی مشکلات و تلاش برای رفع آنها، تاکنون جزو مهمترین برنامه های اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان بوده است و در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال این روند با همت بیشتر استمرار خواهد یافت.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گناوه همچنین خواستار تسریع در رفع مشکلات موجود در راستای ارتقاء بیش از پیش قابلیت‌های تولیدی واحدهای شهرک صنعتی شهرستان گناوه شد.

در این بازدید برخی از فعالین شهرک صنعتی به ارئه بخشی از مشکلات موجود پرداختند و عمده موانع تولید را کمبود نقدینگی، عدم همکاری بانک‌ها در بحث پرداخت تسهیلات حمایتی و عدم توان رقابت با کالای مشابه وارداتی عنوان کردند.