  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۲

امضای ۶ تفاهمنامه همکاری میان پاریس و بغداد

امضای ۶ تفاهمنامه همکاری میان پاریس و بغداد

منابع عراقی اعلام کردند که در جریان سفر نخست وزیر این کشور به فرانسه ۶ تفاهم نامه همکاری در زمینه‌های دفاعی، اقتصادی، دیپلماتیک و حمل‌ونقل به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، منابع عراقی اعلام کردند که در جریان سفر علی الزیدی نخست وزیر عراق به پاریس، با حضور وی و امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در کاخ الیزه، ۶ یادداشت تفاهم میان عراق و فرانسه در زمینه‌های مختلف اقتصادی، دفاعی، دیپلماتیک و حمل‌ونقل به امضا رسید.

بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری عراق، این توافقات به شرح زیر است؛

۱. یادداشت همکاری میان وزارت دفاع عراق و شرکت هرمتان در زمینه هوش مصنوعی درباره همکاری راهبردی در حوزه پدافند هوایی.

۲. یادداشت همکاری میان وزارت دفاع عراق و وزارت نیروهای مسلح فرانسه درباره تامین تجهیزات نظامی فرانسوی در چارچوب بازسازی و توسعه توانمندی‌های دفاعی عراق.

۳. یادداشت همکاری برای مشارکت در زمینه تقویت فرصت‌های جوانان، پژوهش و نوآوری میان وزارت خارجه عراق و وزارت اروپا و امور خارجه فرانسه.

۴. یادداشت همکاری میان وزارت خارجه عراق و همتای فرانسوی آن درباره تقویت همکاری با آژانس توسعه فرانسه (AFD).

۵. پروتکل همکاری میان وزارت برق عراق و شرکت توتال انرژی درباره قرارداد تامین و فروش گاز.

۶. یادداشت همکاری در حوزه هوانوردی غیرنظامی میان وزارتخانه‌های حمل‌ونقل عراق و فرانسه.

کد مطلب 6947219

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها