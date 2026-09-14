امضای ۶ تفاهمنامه همکاری میان پاریس و بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، منابع عراقی اعلام کردند که در جریان سفر علی الزیدی نخست وزیر عراق به پاریس، با حضور وی و امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در کاخ الیزه، ۶ یادداشت تفاهم میان عراق و فرانسه در زمینه‌های مختلف اقتصادی، دفاعی، دیپلماتیک و حمل‌ونقل به امضا رسید.

بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری عراق، این توافقات به شرح زیر است؛

۱. یادداشت همکاری میان وزارت دفاع عراق و شرکت هرمتان در زمینه هوش مصنوعی درباره همکاری راهبردی در حوزه پدافند هوایی.

۲. یادداشت همکاری میان وزارت دفاع عراق و وزارت نیروهای مسلح فرانسه درباره تامین تجهیزات نظامی فرانسوی در چارچوب بازسازی و توسعه توانمندی‌های دفاعی عراق.

۳. یادداشت همکاری برای مشارکت در زمینه تقویت فرصت‌های جوانان، پژوهش و نوآوری میان وزارت خارجه عراق و وزارت اروپا و امور خارجه فرانسه.

۴. یادداشت همکاری میان وزارت خارجه عراق و همتای فرانسوی آن درباره تقویت همکاری با آژانس توسعه فرانسه (AFD).

۵. پروتکل همکاری میان وزارت برق عراق و شرکت توتال انرژی درباره قرارداد تامین و فروش گاز.

۶. یادداشت همکاری در حوزه هوانوردی غیرنظامی میان وزارتخانه‌های حمل‌ونقل عراق و فرانسه.