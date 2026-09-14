پزشکیان: هدف بریکس مقابله با یکجانبه گرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در حاشیه سفر به هند و شرکت در اجلاس سران بریکس، در گفتگویی تلویزیونی با شبکه «ایندیا تودی»، اظهار کرد: ارتباط ما با نخست وزیر محترم هندوستان از زمانی که بنده مسئولیت [ریاست جمهوری] را پذیرفتم روز به روز بهتر می‌شود و در حقیقت این به خاطر آن ارتباط عمیق فرهنگی است که ما با یکدیگر داریم ‌



وی افزود: کشور های ایران و هندوستان دارای فرهنگی طولانی در طول تاریخ بودند که به بیش از چندین هزار سال می رسد و این ارتباطات چیزی نیست که با تغییر زمان بتواند عوض شود و ما تلاش می‌کنیم این ارتباطات را روز به روز بهتر کنیم.



پزشکان تاکید کرد: ما تلاش می‌کنیم بر پایه‌های فرهنگ عمیقی که با هند داشتیم بتوانیم بنایی تازه به وجود آوریم به یکدیگر کمک کنیم تا از تمامیت خواهی که در دنیا شکل می‌گیرد سعی کنیم با قدرت در منطقه یکدیگر جلوگیری کنیم.

پزشکیان با اشاره به حمله آمریکا به ایران بیان کرد: جنگ را آنها شروع کردند. آنها بدون هیچ مبنای قانون بین‌المللی و انسانی و بی‌هیچ چهارچوبی به کشور ما حمله کردند، رهبر ما را شهید کردند، فرماندهان ما را شهید کردند، بچه‌های بی‌گناه ما را در مدرسه در عرض یک روز، همه آنها را شهید کردند، دانشمندان ما را و زیرساخت‌های ما را زدند و متأسفانه این کارهایی که آنها کردند، با هیچ چهارچوب بین‌المللی و قوانین بشری سازگاری ندارد.

وی افزود: در نتیجه این روندی که آنها کردند، ما فقط از خودمان دفاع کردیم.

پزشکیان در رابطه با بندر راهبردی چابهار ادامه داد: در رابطه با چابهار و ارتباطی که می‌توانیم ما با هندوستان داشته باشیم، ایران از نظر ژئوپولیتیکی در جایگاهی قرار گرفته که از نظر حمل‌ونقل عمومی و ارتباطاتی که در منطقه می‌تواند داشته باشد، یک چهارراهی است که می‌تواند جنوب را به شمال، شمال را به جنوب، شرق را به غرب و به همدیگر وصل بکند و آسان‌ترین، اقتصادی‌ترین و راحت‌ترین مسیری است که می‌تواند برای کشورهای منطقه در ایجاد ارتباطات اقتصادی کمک‌کننده باشد.

هیچ مشکلی با امارات نداریم

وی عنوان کرد: ما می‌توانیم، از قدیم هم این‌گونه بوده، ایران مسیری بوده در مسیر راه ابریشم و این ارتباطات و فرهنگ‌ها از همین مسیرها شکل می‌گرفته و این می‌تواند دوباره زنده بشود. ما آمادگی کامل داریم برای اینکه دوباره این مسیر را زنده کنیم، دست به دست هم بدهیم. طبیعتاً باعث خواهد شد که تجربه‌ها، مهارت‌ها و فرهنگ‌ها با همدیگر روابط خیلی بهتری داشته باشند.

پزشکیان در رابطه با سرمایه‌گذاری در چابهار گفت: در این رابطه گفت‌وگوهایی با هم داشتیم. در مجموعه، همه این روش‌ها و جهت‌گیری‌های مختلف را با همدیگر گفت‌وگو کردیم. هندوستان می‌تواند در چابهار سرمایه‌گذاری کند. البته فعلاً یک‌سری سرمایه‌گذاری‌هایی دارد و دارد انجام می‌دهد. می‌تواند بیاید و مشارکتی کار کند و یا می‌تواند از نظر تجاری، یک مشارکت، در حقیقت همراهی با همدیگر داشته باشیم که با همدیگر بتوانیم در رابطه با مسائل مختلفی که هست، به صورت مشارکتی تعامل بکنیم. این چیزی است که ما آماده‌ایم در تمام آن انتخاب‌هایی که وجود دارد، با همدیگر عمل کنیم.

رئیس جمهور در پاسخ به این سؤال که چگونه می‌توان در ایران سرمایه‌گذاری کرد، در حالی که این کشور از آمریکا مورد تحریم‌های یک‌جانبه قرار گرفته است، تاکید کرد: هدف بریکس، چیزی است که ما اینجا آمده‌ایم و جمع شده ایم، برای این است که این روندی را که آمریکا شروع کرده و هر کشوری را دلش می‌خواهد تحریم می‌کند، یک چنین تمامیت‌خواهی را بشکند. برای اینکه نتواند این کار را بکند، بریکس شکل گرفته است.

وی افزود: در بریکس قرار است نوع معاملات ، تجارت و همکاری ما مستقل از این باشد که یک کشوری بتواند هر کشوری را دلش خواست تحریم بکند و با همدیگر بتوانیم تعامل بکنیم. ما اینجا جمع شده‌ایم که بر اساس آن به همدیگر کمک کنیم، راه پیدا بکنیم و به همدیگر از همدیگر پشتیبانی بکنیم که این تمامیت‌خواهی و یک‌جانبه‌گرایی را در مقابلش بتوانیم بایستیم و این چیزی است که هدف این اجلاسی است که ما اینجا، بزرگ دنیا، چین، روسیه، هند نشستیم که این راه را پیدا کنیم و آمریکا را از یک‌جانبه‌گرایی بکشیم بیرون و بتوانیم با همدیگر تعامل بکنیم. این رسالت و مسئولیت همین اجلاسی است که باید با همدیگر داشته باشیم.

رئیس‌جمهور در رابطه با کشور امارات، گفت: ما هیچ مشکلی با امارات نداریم. هیچ‌کدام از کشورهای منطقه مشکل نداریم. ما با پایگاه‌هایی که آمریکا در این کشورها دارند و به کشور ما از همان پایگاه‌ها دارند تجاوز می‌کنند، مشکل داریم. اماراتی‌ها و بقیه کشورهای منطقه، همه‌شان برادرهای ما هستند. ما یک عمر با هم زندگی کرده‌ایم، ما یک عمر با هم تجارت کرده‌ایم، یک عمر با هم کمک کرده‌ایم.

وی ادامه داد: این آمریکاست که آمده در آنجا پایگاه زده، از آن پایگاه بچه‌های ما را شهید می‌کند، زیرساخت‌های ما را می‌زند و رهبران ما، دانشمندان ما، مردمان ما را بمباران می‌کنند. در حقیقت مشکل این است که نباید کشورهای دوست و همسایه به دشمنان اجازه بدهند از خاک آنها به کشور دیگری حمله بکنند.

پزشکیان عنوان کرد: ما الان با کشور امارات ارتباط خوبی داریم ، ولی این آمریکاست که نمی‌خواهد این اتفاق بیفتد. به خاطر این نمی‌خواهد این اتفاق رخ بدهد، آمریکا نفت، معادن و ذخایر معدنی منطقه را برمی‌دارد و می‌برد، بعد به جای آنها اسلحه، موشک، هواپیما به کشورها می‌دهد که ما را از همدیگر بترساند و یا ما را به جان همدیگر بیندازد که با هم دعوا کنیم.

وی بیان کرد: آمریکا هم سرمایه این منطقه را دارد می‌برد و هم امنیت و صلح را در منطقه دارد تخریب می‌کند. ما خودمان می‌توانیم با کشورهای همسایه دست به دست هم بدهیم و صلح و امنیت را در منطقه پیاده کنیم، به همدیگر کمک کنیم، به مردم خودمان کمک بکنیم و توسعه و اقتصاد و فرهنگ را دوباره شکوفا بکنیم.

پزشکیان در پاسخ به این سؤال که وضعیت ایران از لحاظ نظامی، اقتصادی و سیاسی چگونه است و آیا ایران ضعیف‌تر شده است یا خیر، اظهار کرد: تمام کشورهایی که در حال توسعه هستند، مشکلات خاص خود را دارند و ما نیز مشکلات خود را داشته‌ایم و داریم، اما اقدامی که آمریکا انجام داد، حتی مردم منطقه را نسبت به این اقدام و نسبت به آمریکا متنفرتر کرد؛ زیرا ما مظلوم واقع شدیم و بدون هیچ دلیلی به کشور ما حمله کردند، صرفاً به این دلیل که قدرت دارند و تصورشان این بود که مانند ونزوئلا می‌آیند و در عرض ۲۴ ساعت می‌توانند کل کشور ما را ساقط کنند.

وی افزود: آمریکایی ها باور می‌کردند تمام برنامه‌ای که در سوریه انجام دادند، اینجا نیز قابل اجرا باشد. آنها تصور می‌کردند در عرض دو یا سه روز، با شهید کردن رهبر ما، فرماندهان ما، مدیران و وزرای ما، کشور دچار فروپاشی شود، اما این اتفاق نیفتاد. مردم با قدرت به صحنه آمدند و اکنون بیش از ۱۹۰ روز است که مردم در خیابان‌ها و نیروهای نظامی ما با فداکاری و جانفشانی، در مقابل تکنولوژی و قدرت تجهیزاتی آنها ایستاده‌اند و با قدرت مقاومت کرده‌اند.

رئیس‌جمهور گفت: علیرغم تمام تلاش‌هایی که آنها کردند تا دولت را ساقط کنند، دولت با کمک مردم و پشتیبانی نیروها توانسته است مشکلات خود را حل کند و این برای آنها غیرقابل تصور بود. بر اساس همین اقداماتی که انجام دادند، روزبه‌روز متحدتر شدیم. حتی آن کسانی که در کشور ما ناراضی بودند و مشکلاتی داشتند و با یکدیگر اختلافاتی داشتیم، آنها نیز بر تمامیت کشور ایستادند و از تمامیت ایران دفاع کردند و نسبت به تجاوز آمریکا و اسرائیل اعتراض کردند. حتی تعداد زیادی از ایرانیان بودند که به داخل ایران بازگشتند و این غیرقابل تصور بود.

پزشکیان در پاسخ به این سؤال که آیا ایران امروز متحدتر شده است، بیان کرد: بله، این‌گونه است. علیرغم همه مشکلاتی که داریم‌ این اتفاق افتاده است. شما می‌دانید آمریکا ابتدا به صورت نظامی آمد و خواست ما را ساقط کند، اما نتوانست. سپس زیرساخت‌ها را هدف قرار داد و باز هم موفق نشد. اکنون راه ورود کالا، دارو و غذا و حتی تجارت را بسته و راه دریا را مسدود کرده و می‌خواهد راه‌های زمینی را نیز ببندد.

وی ادامه داد: اینها ادعای حقوق بشر می‌کنند، اما با بیماران و مردم ما کاری می‌کنند که از گرسنگی یا بیماری رنج ببرند و می‌خواهند ما را به تسلیم وادار کنند. این انسانی نیست و وحشیانه‌ترین کار ممکن است که انجام می‌دهند. راه دارو و غذا را می‌بندند، در حالی که ما خودمان تجارت می‌کنیم و اجازه نمی‌دهند پول ما بازگردد. بر اساس کدام منطق با ما چنین رفتاری می‌کنند؟ کسی که می‌جنگد، باید در میدان بجنگد.

رئیس‌جمهور عنوان کرد: آمریکایی‌ها ادعای حقوق بشر می‌کنند؛ این کدام حقوق بشر است که اجازه می‌دهد انسان‌هایی در منطقه‌ای که با جنگ هیچ رابطه‌ای ندارند، از دارو، غذا و زندگی محروم شوند؟ اینها دم از حقوق انسان می‌زنند، در حالی که در میدان می‌جنگند. ما چه کرده‌ایم که چنین رفتاری با ما می‌کنند؟ این فاجعه است.

ما به هیچ وجه به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم



پزشکیان گفت: آنها به دنیا می‌گویند ما به دنبال سلاح هسته‌ای و کشتار جمعی هستیم. ما به دنبال کشتار جمعی هستیم یا کسانی که هر روز انسان‌های بی‌گناه را در غزه، فلسطین و سوریه می‌کشند؟ متأسفانه دنیا به ظاهر زیبای این ادعاها نگاه می‌کند و باور می‌کند که آنها راست می‌گویند.



وی در پاسخ به این سؤال که آیا ایران به دنبال بمب هسته‌ای است و آیا غنی‌سازی اورانیوم برای ایران غیرقابل مذاکره است، اظهار کرد: تبلیغاتی که انجام می‌دهند، فقط تبلیغات است. قوانین NPT مشخص است. بیشترین نظارت را در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تلاش‌های هسته‌ای ایران داشته‌اند. ما آماده بودیم، هر روز می‌آمدند و بازرسی و بازدید می‌کردند. ما در چارچوب قوانین بین‌المللی کار می‌کردیم و کار می‌کنیم.



پزشکیان ادامه داد: اگر ما دنبال سلاح هسته‌ای بودیم، عضو این معاهدات می‌شدیم؟ اینها دائماً بهانه‌هایی درست می‌کنند تا توجیه کنند که می‌توانند به خاک ما حمله کنند. رهبر شهید ما که هم از نظر رهبری و جایگاه، جایگاه بالایی دارد و هم از نظر اعتقادی، حرفش برای جامعه حجت است، بارها اعلام کرده بود که ما به هیچ وجه به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. با چه زبانی باید به آنها بگوییم که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم؟ کدام مستند را پیدا کرده‌اند که ما در حال ساخت سلاح هسته‌ای هستیم و به خود اجازه داده‌اند به کشور ما این‌گونه تجاوز کنند؟ دروغ می‌گویند؛ مانند همه آن دروغ‌هایی که همیشه از پشت تریبون‌ها به مردم می‌گویند.

رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال که هدف از این ادعا که ایران در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای است چیست و آیا مشکل اسرائیل است، گفت: اسرائیل به چه دلیلی عضو NPT نیست و هرچه بخواهید بمب اتم دارد؟ چرا سازمان‌های بین‌المللی به آن اعتراض نمی‌کنند؟ به چه دلیل بمب اتم درست کرده و چرا عضو سازمان‌های بین‌المللی نیست؟ کسی که هیچ‌کدام از این قوانین بین‌المللی را رعایت نمی‌کند، چگونه مورد سؤال قرار نمی‌گیرد؟



وی افزود: حتماً شاهد هستید که اسرائیل در غزه چه می‌کند. بیش از ۷۰ هزار انسان بی‌گناه در یک محدوده کوچک هر روز بمباران می‌شوند. کدام وجدان بیدار انسانی قبول می‌کند چنین رفتاری با انسان‌های بی‌گناه انجام شود؟ راه آب، غذا و دارو و همه چیز را برای آنها بسته‌اند. تمام دنیا این را می‌بیند و می‌فهمد. چرا کسی با اسرائیل کاری ندارد؟ این چه دنیای وحشی‌ای است که عده‌ای می‌توانند به‌راحتی انسان بکشند، زنان و کودکان و بیمارستان‌ها را هدف قرار دهند، همه نگاه کنند و هر روز نیز از آنها دفاع کنند؟ این فاجعه است.



پزشکیان بیان کرد: ما با رفتار ظالمانه اسرائیل و رفتار ظالمانه‌ای که آمریکا نشان می‌دهد، مخالفیم. می‌گوییم نباید ظلم کنند و نباید انسان‌های بی‌گناه را بکشند. چون با این رفتار مخالفیم، آیا باید ما نیز کشته شویم؟ این ظالمانه‌تر است و دنیا و انسان‌ها این را می‌بینند، اما فقط نگاه می‌کنند و همدردی می‌کنند.

چه دنیایی است که ما نمی‌توانیم با یکدیگر بنشینیم و گفت‌وگو کنیم؟

رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال که وضعیت فعلی ایران و آمریکا چگونه است و آیا جنگ ادامه دارد یا جنگ تعلیق شده است، گفت: ما که گفت‌وگو کرده‌ایم و چندین بار هم گفت‌وگو کرده‌ایم. زمانی که اولین حمله را به ایران کردند و ۱۲ روز جنگ بود، ما پای میز مذاکره بودیم. پس از آن دوباره پای میز مذاکره آمدیم و در حال رسیدن به تفاهم نهایی بودیم که باز هم حمله کردند. دوباره گفت‌وگو کردیم و پس از همه این تجاوزات و وحشی‌گری‌هایی که با ما کردند، به تفاهم رسیدیم و آن را امضا کردیم، اما خیلی راحت آمدند و گفتند این را قبول نداریم و آن را پاره کردند.



وی ادامه داد: چگونه می‌توانیم مجدداً گفت‌وگو کنیم و به تعهداتی اعتماد کنیم که طرف مقابل به آنها پایبند نیست؟ می‌نویسند، امضا می‌کنند و سپس خیلی راحت، مانند آب خوردن، آن را پاره می‌کنند. چه دنیایی است که ما نمی‌توانیم با یکدیگر بنشینیم و گفت‌وگو کنیم؟ این مشکلی است که ما داریم.

پزشکیان تاکید کرد: ما دنبال جنگ نیستیم. ایران هیچ‌وقت متجاوز نبوده است. شما نمی‌توانید در طول چند صد سال گذشته موردی پیدا کنید که ایران به کشوری حمله کرده باشد.

رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال که ترامپ مدعی شده است با رهبران جدید ایران در حال گفت‌وگو است، گفت: ما قبول نداریم و نمی‌دانیم کدام‌یک از حرف‌هایی را که ایشان می‌گوید باید بپذیریم و بر اساس آن عمل کنیم.



پزشکیان در رابطه با تفاهم‌نامه‌ای با میانجیگری پاکستان به امضا رسید و اینکه آیا عمان در حال حاضر میانجی جدید میان ایران و آمریکاست، خاطرنشان کرد: باید گفت که عمان دوست، برادر و همسایه ماست و در این رابطه تلاش زیادی کرده است تا بتوانیم صلح و امنیت را در منطقه پیاده کنیم. قطر نیز در این رابطه کمک می‌کرد تا تفاهمی که در پاکستان صورت گرفت، به نتیجه برسد.



وی افزود: نمی‌دانم آن چیزی که ما در پاکستان نوشتیم چه مشکلی دارد که آنها می‌خواهند از نو بنشینیم و گفت‌وگو کنیم. ما کدام حرف غیرمنطقی را آنجا مطرح کردیم؟ چه حرفی زدیم که خارج از چارچوب‌های منطقی، قانونی و علمی در دنیا بود که امروز باید دوباره بنشینیم و حرف‌های دیگری بزنیم؟

پزشکیان ادامه داد: حرف ما این است که آمریکا تحریم‌هایش را بردارد، دست از یک‌جانبه‌گرایی بکشد، با زور با ما گفت‌وگو نکند و راه‌ها را باز کند تا بتوانیم مانند همه دنیا زندگی کنیم. ما نیز آماده‌ایم در چارچوب قوانین بین‌المللی و بر اساس ارتباطات منطقی در دنیا، تعاملات خود را با همه داشته باشیم.

رئیس‌جمهور گفت: قرار نیست ما حرف‌های دیگری بزنیم. تحریم‌ها را باید بردارند. ما حمله نکرده‌ایم و باید این تجاوزات متوقف شود. آنها به ما حمله نکنند، ما نیز به آنها حمله نمی‌کنیم. ما به کسی حمله نکردیم؛ آنها به ما حمله کردند و ما از خودمان دفاع کردیم. باید بنشینیم و درباره مسائل هسته‌ای نیز در چارچوب NPT و همان قوانین بین‌المللی گفت‌وگو کنیم و ما آماده این گفت‌وگو هستیم.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر ترامپ آماده گفت‌وگوی بدون پیش‌شرط با ایران باشد، آیا آماده گفت‌وگو با آنها هستید، اظهار کرد: اگر کسی که رهبر ما را شهید کرده است، می‌خواهد با ما مستقیم صحبت کند. برای جامعه ما بسیار سخت است. شما فکر کنید در یک جامعه، بزرگ یک خانواده را فردی شهید کند و بعد انتظار داشته باشد دیگر اعضای خانواده به همین سادگی با او صحبت کنند. مردم ما از اتفاقی که رخ داده بسیار ناراحت هستند و این فاجعه‌ای که بر کشور ما ایجاد کرده‌اند، به این سادگی از ذهن آنها خارج نخواهد شد.

پزشکیان بیان کرد: رهبر ما تنها رهبر کشور نبود؛ او در قلب مردم ایران جای داشت. برای مردم بسیار سنگین است که به این راحتی بپذیرند کسی که چنین کاری کرده است، بتواند به‌راحتی در کنار آنها بنشیند. این کار به این سادگی نیست. ما تفاهم نامه را امضا کردیم، اما باید جو اعتماد ایجاد شود. باید باور کنیم حرف‌هایی که می‌گویند راست است و در همان چارچوبی که اعلام می‌کنند، ایستاده‌اند.

رئیس‌جمهور گفت: از ابتدای انقلاب، آنها تلاش کردند کشور ما را ساقط کنند. من بارها گفته‌ام که تمام کشورهای منطقه باید با یکدیگر بنشینند و صلح و امنیت را در منطقه پیاده کنند. هیچ منطق و دلیلی وجود ندارد که ما با یکدیگر در جنگ و درگیری باشیم.

وی ادامه داد: چگونه می‌شود کشورهای اروپایی، علیرغم جنگ‌های چندصدساله‌ای که با یکدیگر داشته‌اند، با هم بنشینند، قانونی برای تعاملات خود بنویسند، راه‌ها را برای یکدیگر باز کنند، با یکدیگر تجارت کنند و همراهی داشته باشند؟ چه دلیلی دارد که ما در منطقه نتوانیم چنین کاری را با کشورهای منطقه خود انجام دهیم؟

پزشکیان عنوان کرد: هر کشوری می‌تواند سلایق، اندیشه‌ها و تفکرات خود را داشته باشد، اما باید در چارچوب ارتباطات و امنیت منطقه‌ای با یکدیگر بنشینیم و گفت‌وگو کنیم. جنگیدن کار درستی نیست. انسان، انسان را نمی‌کشد و انسان، انسان را از زندگی و توسعه محروم نمی‌کند. ما می‌توانیم نه‌تنها با عربستان، ترکیه و پاکستان، بلکه با همه کشورهای منطقه بنشینیم و امنیت خود را حفظ کنیم. می‌توانیم اقتصاد پویایی در منطقه ایجاد کنیم و همه انسان‌هایی که در منطقه زندگی می‌کنند، زندگی سالم و خوبی داشته باشند.

وی افزود: دلیلی ندارد انسان با انسان بجنگد. این باور و اعتقاد ماست و به دنبال آن هستیم که یک انسجام انسانی در منطقه ایجاد کنیم.

پزشکیان در پاسخ به این پرسش که با توجه به صحبت‌هایی درباره انتقام‌گیری و حمله به کشورهای منطقه، آیا این همان چیزی نیست که غرب می‌خواهد تا در منطقه شکاف ایجاد کند و ایران را از کشورهای منطقه جدا کند، گفت: کار آنها همان چیزی است که می‌گویند؛ تفرقه بینداز و حکومت کن.

رئیس جمهور در خصوص اتفاقات دی ماه ۱۴۰۴، گفت:جریانی که در ۱۷، ۱۸ و ۱۹ دی رخ داد، خود ترامپ اعلام کرد که ما اینها را تجهیز کردیم تا حکومت را ساقط کنند. همین الان نیز در کشور ما قومیت‌های مختلف را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهند تا تفرقه و مشکل در داخل کشور ایجاد کنند و بتوانند کشور را ساقط کنند.

رئیس‌جمهور ادامه داد: عین همین کار را بین کشورهای همسایه انجام می‌دهند. نیت آنها این است که کشورهای عربی را در مقابل ایران با یکدیگر متحد کنند تا ما با هم بجنگیم. ما بجنگیم و آنها نفت و منابع ما را ببرند.

آیا آنها باید دلخور شوند که اجازه داده‌اند دشمن در خاک آنها مستقر شود و مردم بی‌گناه ما را شهید کند

وی بیان کرد: آن چیزی را که از آنها برده‌اند، به آنها اسلحه می‌دهند تا اسلحه بسازند و به جان یکدیگر بیفتیم و آنها به‌راحتی کار خودشان را انجام دهند. چه منطقی وجود دارد که هر کشوری در منطقه چنان خود را مسلح کند که از یکدیگر بترسیم؟ انسان‌ها مگر از یکدیگر می‌ترسند؟ در نتیجه، آمریکا و اقداماتی که انجام می‌دهد، ایجاد تفرقه و دشمنی می کند. من زمانی که مسئولیت را بر عهده گرفتم، تمام تلاشم این بوده است که بتوانیم در داخل کشور انسجام ایجاد کنیم و اختلاف سلایقی را که میان انسان‌ها وجود دارد و طبیعی است، به دشمنی تبدیل نکنیم و با کشورهای همسایه نیز دست دوستی، پیمان محبت و انسانیت برقرار کنیم. این تلاشی است که داریم انجام می‌دهیم و آنها نمی‌خواهند ما به این هدف دست پیدا کنیم.

رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال که چرا ایران برای نزدیک شدن به جهان عرب و پر کردن شکاف شیعه و سنی اقدامی نمی‌کند، گفت: با همه اینها صحبت کرده‌ایم. از روز اول، در مناسبت‌های مختلف و در ماه مبارک و ایام خاص مسلمانان، با تمام رهبران تلفنی صحبت و با آنها گفت‌وگو کرده‌ایم. مشکل این است که آمریکا در خاک کشورهای عربی پایگاه ایجاد کرده و از همان‌جا به ما حمله می‌کند. اگر آمریکا هر روز از جایی بلند شود و به کشور ما حمله کند، در حالی که ما به آنها حمله نکرده‌ایم، وقتی به ما حمله شد، مجبور شدیم از خودمان دفاع کنیم. اگر بخواهیم از خودمان دفاع کنیم، کجا باید بزنیم؟ طبیعتاً این مسئله باعث شده است که مقداری نسبت به کشورهای منطقه دلخوری ایجاد شود.

پزشکیان عنوان کرد: آیا آنها باید دلخور شوند که اجازه داده‌اند دشمن در خاک آنها مستقر شود و مردم بی‌گناه ما را شهید کند و ما بمانیم و هیچ کاری نکنیم؟

پزشکیان در خصوص وضعیت تنگه هرمز و اینکه آیا جنگ با حوثی‌ها ادامه پیدا می‌کند یا خیر، اظهار کرد: من تصور نمی‌کنم اینها آغازگر این کار بوده باشند. همه اینها دارند از خودشان دفاع می‌کنند. کدام‌یک از آنها ابتدا و بدون مقدمه حمله کردند؟ آنها حمله می‌کنند و اینها مجبورند از خودشان دفاع کنند.

وی افزود: به چه دلیلی آمریکا می‌آید و راه زندگی ما را در منطقه می‌بندد و ما هیچ عکس‌العملی نشان ندهیم؟ از همین مسیر که مسیر ماست، اسلحه و امکانات می‌آورد و توطئه می‌کند و اجازه نمی‌دهد در منطقه امنیت و آرامش باشد. شما فکر می‌کنید ما چه کار باید می‌کردیم؟ طبیعتاً این عکس‌العملی است که ما در مقابل تهاجمی که آنها انجام داده‌اند، از خودمان نشان می‌دهیم.

رئیس‌جمهور گفت: ما مجبوریم. اگر زنده‌ایم، باید عکس‌العمل نشان دهیم. زمانی عکس‌العمل نشان نخواهیم داد که مرده باشیم. ما زنده‌ایم و عکس‌العمل نشان می‌دهیم. آمریکا باید دست از محاصره و تحریم بردارد. تحریم یعنی کشتن بیماران، بیکار کردن، فقر، نارضایتی و هزاران مشکلی که وجود دارد.

وی ادامه داد: اگر آمریکا می‌خواهد بجنگد، با نظامی بجنگد؛ با مردم بی‌گناه چرا چنین می‌کند؟ ایران چنین کاری انجام می‌دهد؟ ما این کار را نمی‌کنیم.

ما تحت تحریم هستیم و بدترین و شدیدترین کارهایی که ممکن است، انجام می‌دهند تا مردم ما را در فقر، گرسنگی، بیماری و مشکلات مختلف نگه دارند و اختلاف داخلی را تشدید کنند و چون با جنگ نتوانستند به هدف برسند، از طریق مسائل داخلی به هدف خود برسند. ما اجازه نخواهیم داد که آنها بتوانند ما را به این شکل تحریم کنند.

پزشکیان با اشاره به اهمیت گروه بریکس، بیان کرد: بریکس جزء جایگاه‌هایی است که می‌تواند به باز شدن راهی که بسته شده است، کمک کند. همسایگانی که ما داریم و راه‌هایی که در اختیار داریم، مسیرهایی است که می‌توانیم از طریق آنها تجارت و ارتباطات خود را برقرار کنیم. راه دریا البته مسیر آسان‌تری است، اما این‌گونه نیست که اگر راه دریا را بستند، ما تسلیم شویم. این همان خیالی است که آنها یک عمر در ذهن خود پرورانده‌اند که با بستن راه و تحریم کردن می‌توانند ایران را به تسلیم وادار کنند.

رئیس‌جمهور درباره تضمین‌هایی در رابطه با تنگه هرمز و انرژی برای هند که دچار بحران است، اظهار کرد: ما در این رابطه به تفاهم مشخصی رسیدیم؛ تفاهم این است که درباره مسیر هرمز با یکدیگر هماهنگی داشته باشیم و وضعیت را به سازمان بین‌المللی مربوط به دریاها اعلام کنیم. در چارچوب قوانین بین‌المللی، مسیر تنگه هرمز باز خواهد بود، به شرطی که آمریکا دست از محاصره و تجاوزات ناجوانمردانه بردارد.

وی افزود: کشورهای منطقه، دوستان و همسایگان ما هستند و ما با آنها ارتباط داریم. ما اکنون با کشور شما در هندوستان ارتباط داریم و می‌توانیم این ارتباط عمیق را بهتر کنیم. ما از قدیم و هزاران سال پیش با یکدیگر ارتباط داشته‌ایم و می‌خواهیم این ارتباط را توسعه دهیم.

پزشکیان ادامه داد: آنها می‌گویند اگر با یکدیگر ارتباط داشته باشیم، اطلاعات و تکنولوژی منتقل می‌شود؛ در حالی که ابزار و قدرت در اختیار آمریکا، اسرائیل و اروپاست. آنها با ماهواره‌ها و جاسوس‌های خود هر کاری که بخواهند انجام می‌دهند، اما نمی‌توانند تحلیل کنند که چگونه مردم ایران در مقابل چنین قدرتی ایستادند.

این مردم هستند که ایستاده‌اند، نه تکنولوژی

رئیس‌جمهور عنوان کرد: برای آنها اصلاً قابل تصور نیست. این مردم هستند که ایستاده‌اند، نه تکنولوژی. آنها هر جا که خواستند آمدند و زدند، اما مردم ایستادند و از راه‌های مختلف، راه برون‌رفت از مشکلاتی را که آنها ایجاد کرده‌اند، خودشان پیدا می‌کنند.

وی بیان کرد: چون نمی‌توانند ما را شکست دهند، تصور می‌کنند از بیرون به ما کمک می‌شود. آنها می‌دانند ابزار و تکنولوژی که ما داریم چیست، اما آن چیزی که پایداری و مقاومت را ایجاد کرده، ابزار نیست؛ بلکه انسجام، وحدت و همدلی است که در این کشور وجود دارد.

پزشکیان در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت رهبر جدید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: با همین داده‌هایی که اینها دارند، اکثر رهبران ما را زدند، فرماندهان ما را زدند و دانشمندان ما را در خانه‌هایشان، با زن و بچه‌هایشان و بزرگانشان مورد حمله قرار دادند. هیچ چارچوب انسانی چنین اجازه‌ای به آنها نمی‌دهد که دست به چنین وحشی‌گری بزنند.

وی ادامه داد: رهبر ما زنده است، ارتباطش برقرار است و در این ارتباطات کار خود را انجام می‌دهد. چون آنها نمی‌توانند محل فعالیت او را پیدا کنند، شایعات را گسترش می‌دهند و تصور می‌کنند می‌توانند همان کارهایی را که انجام می‌دهند، درباره رهبر ما نیز انجام دهند.

رئیس‌جمهور گفت: واقعیت تلخ این است که آنها با تکنولوژی‌هایی که دارند، تروریست‌های واقعی امروز دنیا هستند. شما نگاه کنید؛ اسرائیل و آمریکا فرقی نمی‌کند؛ در سوریه، لبنان، غزه، عراق، قطر و ایران، هر کسی را که بخواهند ترور می‌کنند و می‌روند، سپس به دیگران می‌گویند اینها تروریست هستند و ما تروریست زدیم.

پزشکیان عنوان کرد: دنیای عجیبی است. به‌راحتی می‌کشند؛ به خاطر یک نفر، یک خانواده و یک ساختمان را فرومی‌ریزند. این روش جدید کشتن و جنایت کردن در دنیایی است که ما در آن زندگی می‌کنیم. اینها تروریست‌های واقعی و تروریست‌های دولتی هستند.

وی افزود: فهرست انسان‌هایی را که باید بکشند، خودشان می‌نویسند و منتشر می‌کنند. تروریست هستند؛ رهبر یک جامعه، دانشمند یک جامعه، مردم عادی و بچه‌های مدرسه را هدف قرار می‌دهند. پل و کارخانه را نیز هدف قرار می‌دهند، سپس در رسانه‌های خود تبلیغ می‌کنند که با تروریست‌ها می‌جنگند!

پزشکیان ادامه داد: این منطق جدیدی است. طبیعتاً در جایگاه کشور ما، رهبری قرار دارد که تصمیم نهایی را می‌گیرد. از ابتدا نیز همین بوده و اکنون نیز همین است و طبیعتاً ایشان تصمیم نهایی را خواهد گرفت

رئیس‌جمهور بیان کرد: باید بدانند انسان‌هایی که تمامیت‌خواه هستند و در دنیا نمی‌خواهند کشورهای دیگر با یکدیگر ارتباط سالم داشته باشند و با هم راحت زندگی کنند، هر کسی را که در مقابل آنها سر خم نکند، با روش‌های مختلف حذف می‌کنند؛ اما ما ایستاده‌ایم و اجازه نخواهیم داد ما را حذف کن