ترامپ: جهان باید هزینه حضور آمریکا در تنگه هرمز را جبران کند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا که در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور شکست هم حزبی های جمهوریخواه خود را حتمی می داند، کوشید بخشی از شکست های دولت کشورش علیرغم صرف هزینه ده ها میلیارد دلاری در تجاوز علیه تهران را اینگونه توجیه کند: نفت در حال عبور از تنگه هرمز است. کشورهای جهان که کوچک‌ترین کمکی به ما نکرده‌اند، باید پس از پایان این غائله و بحران ساختگی، هزینه‌های ایالات متحده آمریکا را جبران کنند و قطعاً چنین خواهند کرد. ما بیش از آنکه برای خودمان کاری انجام دهیم، برای دیگران کار می‌کنیم و این رویه‌ای است که نسل‌هاست ادامه دارد!

رئیس جمهور آمریکا با فراکنی ناتوانی خود دراداره کشورش مدعی شد: امیدوارم همه متوجه باشند که افزایش قیمت‌ها در سراسر آمریکا ناشی از عملکرد «جو بایدنِ خواب‌آلود» و دولت او بوده است، نه «ترامپ». حتی قیمت نفت در دوران بایدن بالاتر از سطح فعلی بود؛ این در حالی است که ما مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شدیم!

وی برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی های خود در کنترل قیمت انرژی پس از ناامن سازی تنگه راهبردی هرمز آن هم در آستانه انتخابات کنگره، ادعا کرد: به‌جز نفت که نوسان آن موقتی است، قیمت‌ها به شدت در حال کاهش هستند و به محض پایان درگیری نظامی با ایران که زمان زیادی هم تا آن نمانده، قیمت نفت نیز سقوطی ناگهانی و شدید را تجربه خواهد کرد!