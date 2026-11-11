به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان چهارشنبه شب در دیدار با محمد نصیری، نماینده مردم شهرستان‌های طبس، فردوس، سرایان، بشرویه و عشق‌آباد در مجلس شورای اسلامی، با تشریح مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های اقتصادی استان اظهار کرد: خراسان جنوبی با وجود وسعت جغرافیایی بالا، جمعیت محدود و کمبود منابع مالی، برای دستیابی به توسعه پایدار ناگزیر از تقویت جذب سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی است.



وی با بیان اینکه اتکای صرف به منابع بودجه عمومی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای استان باشد، افزود: حتی در سال‌هایی که کشور با محدودیت‌های ناشی از تحریم، جنگ و شرایط دشوار اقتصادی مواجه نبود، منابع بودجه عمومی به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای استان‌های پهناوری مانند خراسان جنوبی نبود؛ ازاین‌رو جذب سرمایه‌گذار و جلوگیری از خروج سرمایه، از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی استان به شمار می‌رود.

جذب سرمایه‌گذاران از ۱۲ کشور جهان

نماینده وزیر اقتصاد در خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی استان گفت: در حال حاضر سرمایه‌گذارانی از بیش از ۱۲ کشور جهان در قالب پروژه‌های مختلف در استان حضور دارند.



ذاکریان ادامه داد: طی دو سال اخیر، ۲۶ پروژه جدید سرمایه‌گذاری خارجی در استان جذب شده و در مجموع ۴۷ پروژه معتبر سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی خراسان جنوبی در حال پیگیری و اجراست.



وی با اشاره به تنوع جغرافیایی سرمایه‌گذاران خارجی بیان کرد: سرمایه‌گذارانی از کشورهایی همچون چین، افغانستان، امارات، انگلستان، ترکیه، آفریقای جنوبی، بلغارستان، پاکستان، عراق و اسپانیا در استان حضور دارند و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت‌های جذاب اقتصادی خراسان جنوبی برای ورود سرمایه‌های خارجی است.



مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به سهم بخش‌های مختلف از پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی استان تصریح کرد: حدود ۲۸ درصد این پروژه‌ها در حوزه معدن، ۲۱ درصد در بخش صنعت، ۱۹ درصد در حوزه خدمات و ۳۲ درصد در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر تعریف شده‌اند.



وی با اشاره به برخی مشوق‌های قانونی برای سرمایه‌گذاران خارجی گفت: وجود ظرفیت‌های قانونی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در کشور، از جمله امکان بهره‌مندی از برخی تسهیلات و امتیازات برای سرمایه‌گذاران واجد شرایط، در افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در استان مؤثر بوده است.



۴۸ مگاوات انرژی خورشیدی به شبکه متصل شد



ذاکریان با تشریح اقدامات استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: تاکنون ۴۸ مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در استان به شبکه سراسری برق متصل شده و در کنار آن، پروژه‌هایی با ظرفیت مجموع حدود ۱۲۰ مگاوات نیز در مراحل مختلف اجرا و پیگیری قرار دارند.



وی با اشاره به پروژه‌های شاخص این بخش افزود: دو نیروگاه ۱۵ مگاواتی در نهبندان در دست اجراست که برنامه‌ریزی شده تا پیش از دهه فجر به بهره‌برداری برسند. همچنین نیروگاه خورشیدی ۶۰ مگاواتی با سرمایه‌گذاری ترکیه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های خورشیدی استان در حال اجراست که پیش‌بینی می‌شود پیش از تابستان سال آینده به بهره‌برداری برسد.



نماینده وزیر اقتصاد در استان با اشاره به سایر پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی گفت: نیروگاه‌های خورشیدی در طبس و سرایان و همچنین طرح‌های معدنی و صنعتی با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در نقاط مختلف استان در حال پیگیری است.



تکمیل زنجیره ارزش؛ از تابش خورشید تا تولید انرژی

ذاکریان با تأکید بر ضرورت نگاه زنجیره‌ای به ظرفیت‌های اقتصادی استان اظهار کرد: همواره در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله معدن و کشاورزی بر تکمیل زنجیره ارزش تأکید می‌شود تا از مواد اولیه و ظرفیت‌های خام، بیشترین ارزش افزوده ایجاد شود؛ در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز همین رویکرد دنبال شده است.

وی افزود: در خراسان جنوبی تلاش کرده‌ایم ظرفیت تابش بالای خورشید را که یکی از مزیت‌های طبیعی و اقتصادی استان است، به حداکثر ارزش افزوده برسانیم و با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، نور خورشید را به انرژی قابل استفاده و ارزش اقتصادی تبدیل کنیم.

نماینده وزیر اقتصاد در خراسان جنوبی ادامه داد: در واقع، با توسعه زیرساخت‌های تولید برق خورشیدی، زنجیره ارزش در حوزه انرژی خورشیدی نیز در استان شکل گرفته و تلاش داریم در ادامه، از سایر ظرفیت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی بادی، نیز برای تکمیل این مسیر بهره‌برداری کنیم.

اطلس سرمایه‌گذاری؛ پایان سرگردانی سرمایه‌گذاران میان دستگاه‌ها



ذاکریان یکی از اقدامات مهم اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان را راه‌اندازی اطلس سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: این سامانه با برخورداری از بیش از ۱۵۰ لایه اطلاعاتی، اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاران از جمله راه‌ها، حریم جاده‌ها، زیرساخت‌های انرژی، خطوط انتقال گاز، فرودگاه‌ها، واحدهای دامپروری و مرغداری، طرح‌های هادی روستایی و سایر محدودیت‌ها و ظرفیت‌های مکانی را در اختیار قرار می‌دهد.

وی افزود: با استفاده از این اطلس، سرمایه‌گذار متناسب با نوع فعالیت اقتصادی خود می‌تواند موقعیت‌های مناسب را شناسایی کند و تصمیم‌گیری درباره محل اجرای طرح بر اساس اطلاعات دقیق و معیارهای کارشناسی انجام شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، کاهش مداخلات سلیقه‌ای، شفاف‌سازی فرآیندها و جلوگیری از شکل‌گیری امضاهای طلایی است تا سرمایه‌گذار به‌جای سرگردانی میان دستگاه‌های مختلف، با اطلاعات روشن و مسیر مشخص برای اجرای طرح خود اقدام کند.

تقویت سهم استان از منابع و خدمات اقتصادی

نماینده وزیر اقتصاد در خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت افزایش سهم استان از گردش مالی و خدمات اقتصادی گفت: در این زمینه اقداماتی برای انتقال حساب‌ها به داخل استان و افزایش بهره‌مندی از ظرفیت شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی مستقر در خراسان جنوبی انجام شده است.

ذاکریان افزود: در همین راستا، کلیه شرکت های فعال در استان نیز به استفاده از ظرفیت شرکت‌های بیمه‌ای فعال در داخل استان برای ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران و پروژه‌های عمرانی مکلف شده‌اند تا منابع حاصل از این فعالیت‌ها بیشتر در چرخه اقتصادی استان باقی بماند.

وی خاطرنشان کرد: پیگیری سهم استان از منابع مالیاتی، تقویت گردش منابع در شبکه بانکی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های خدماتی و اقتصادی بومی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تقویت اقتصاد محلی و افزایش توان مالی استان کمک کند.

ذاکریان در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و انسجام موثر دستگاه‌های اجرایی و مجموعه اقتصادی استان، خواستار استفاده از ظرفیت‌های قانونی و ملی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و تسریع در اجرای پروژه‌های اقتصادی شد و ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاری‌ها، ظرفیت‌های خراسان جنوبی بیش از گذشته به فرصت‌های واقعی تولید، اشتغال و ارزش‌آفرینی تبدیل شود.