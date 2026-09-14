سرپرست جدید فرمانداری ازنا معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه سرپرست فرمانداری شهرستان ازنا با حضور «سعید پورعلی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان، «علیرضا بیرانوند» مدیرکل سیاسی امنیتی استانداری لرستان، اعضای شورای تأمین، ائمه جمعه و جماعات، مدیران دستگاه‌های اجرایی و جمعی از معتمدین محلی در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان، برگزار شد.

در این مراسم، ضمن تقدیر از خدمات و تلاش‌های «علی‌اکبر جاهد» در دوران تصدی مسئولیت فرمانداری این شهرستان، «منصور رضایی» به‌عنوان سرپرست فرمانداری ازنا معرفی و منصوب شد.

«منصور رضایی» در کارنامه خود سوابقی از جمله بخشدار مرکزی الیگودرز، معاون سیاسی امنیتی فرمانداری الیگودرز، سرپرست فرمانداری پلدختر و مشاور و رئیس‌دفتر استاندار لرستان را دارد.