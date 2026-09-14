به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا اصغری روز دوشنبه در بازدید از مراکز خرید سیب صنعتی در ارومیه افزود: خرید توافقی محصول صنعتی در استان آغاز شده و ۷۳ مرکز خرید نیز برای فعالیت در این زمینه مجوز دریافت کرده و فعال شده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات جهاد کشاورزی برای حذف واسطه‌ها و ساماندهی زنجیره ارزش در نقاط مختلف استان اظهار کرد: این اقدام موجب شده است باغداران بتوانند محصول خود را بدون واسطه و با قیمت عادلانه به صنایع تبدیلی تحویل دهند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌ غربی خاطرنشان کرد: سالانه حدود ۳۰ درصد محصول تولیدی استان به صنایع تبدیلی اختصاص می‌یابد و بر اساس پیش‌بینی‌ها، امسال یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن محصول درختی در استان تولید خواهد شد که نشان‌دهنده ظرفیت بالای بخش باغبانی آذربایجان‌غربی است.

اصغری همچنین به ظرفیت صنایع تبدیلی استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۴۲ کارخانه فرآوری با ظرفیت اسمی یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن در آذربایجان‌غربی فعال است که این واحدها نه تنها نیاز محصول صنعتی استان را به طور کامل پوشش می‌دهند، بلکه آمادگی پذیرش محصول مازاد سایر استان‌ها را نیز دارند.

وی یکی از سیاست‌های راهبردی سازمان جهاد کشاورزی را ارتقای دانش فنی باغداران و جایگزینی ارقام سنتی با پایه‌های پاکوتاه و نیمه‌پاکوتاه پرمحصول و زودبازده عنوان کرد و افزود: این رویکرد می‌تواند با افزایش بهره‌وری در واحد سطح و کاهش ضایعات، به مدیریت بهتر مصرف آب و پایداری تولید در بخش باغبانی کمک کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌ غربی همچنین رعایت اصول فنی در زمان برداشت و پس از آن، تفکیک و درجه‌بندی مناسب محصول و استفاده از بسته‌بندی استاندارد را از عوامل مؤثر در حفظ کیفیت و افزایش ماندگاری محصول دانست.

اصغری افزود: توجه به این مراحل علاوه بر کاهش ضایعات، می‌تواند زمینه حضور بیشتر محصول تولیدی استان در بازارهای رقابتی داخلی و خارجی را فراهم کند.

اصغری بیان کرد: آذربایجان‌غربی به دلیل سهم قابل توجه در تولید سیب کشور، ظرفیت تامین بخشی از نیاز بازار داخلی و بازار کشورهای منطقه را دارد و توسعه صادرات این محصول می‌تواند نقش موثری در افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی استان داشته باشد.