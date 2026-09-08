نرخ تورم محصولات کشاورزی در بهار ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، در بخش حبوبات، در سه ماهة اول سال ۱۴۰۵، متوسط قیمت یک کیلوگرم نخود ۱۷۷۴۰۸۸ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم عدس ۲۰۷۴۴۵۰ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۱۵.۵ و ۱۳۴.۲ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش غلات، در بهار سال ۱۴۰۵، متوسط قیمت یک کیلوگرم گندم ۴۸۹۴۲۸ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم جو ۴۵۰۳۴۴ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ۱۳۹.۹ و ۱۷۵.۹ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش حبوبات، در سه ماهة اول سال ۱۴۰۵، متوسط قیمت یک کیلوگرم نخود ۱۷۷۴۰۸۸ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم عدس ۲۰۷۴۴۵۰ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۱۵.۵ و ۱۳۴.۲ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش محصولات جالیزی، در بهار سال ۱۴۰۵، متوسط قیمت یک کیلوگرم هندوانه ۲۱۳۲۹۷ و خربزه ۳۸۱۱۰۵ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۵۲.۵ و ۱۳۶.۹ درصد افزایش داشتهاند و همچنین متوسط قیمت یک کیلوگرم خیار ۳۳۸۴۹۱ بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۳۰.۵ درصد افزایش داشته است.

در بخش سبزیجات، در سه ماهة اول سال ۱۴۰۵، متوسط قیمت یک کیلوگرم سیبزمینی ۲۲۳۵۰۰ و گوجه‌فرنگی ۱۷۴۸۱۷ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۹.۵ و ۳۶.۴ درصد افزایش داشته‌اند و همچنین متوسط قیمت یک کیلوگرم پیاز ۱۳۰۲۱۴ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸۰.۴ درصد افزایش داشته است.

در بخش محصولات علوفه‌ای، در بهار سال ۱۴۰۵، متوسط قیمت یک کیلوگرم یونجه ۲۶۸۵۹۹ که نسبت به بهار سال قبل، ۹۱.۸ درصد افزایش و همچنین متوسط قیمت یک کیلوگرم کاه ۳۷۲۸۳ ریال بوده که نسبت به فصل بهار ۱۴۰۴، معادل ۴۳.۷ درصد افزایش داشته است.

در بخش میوه‌های هسته‌دار، در بهار سال ۱۴۰۵، متوسط قیمت یک کیلوگرم هلو ۱۰۷۰۲۷۹، متوسط قیمت یک کیلوگرم آلبالو ۱۷۶۳۰۹۸ و همچنین متوسط قیمت یک کیلوگرم زردآلو ۱۷۲۸۸۸۶ ریال بوده که به ترتیب نسبت به بهار سال قبل ۶۸.۶، ۱۳۲.۵ و ۱۴۷.۵ درصد افزایش نشان میدهد.

در بخش میوه‌های دانه‌دار، در بهار سال ۱۴۰۵، متوسط قیمت یک کیلوگرم سیب‌درختی ۱۴۳۵۴۷۵ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۵۸.۷ درصد افزایش یافته است.

در بخش دامداری سنتی، در سه ماهة اول سال ۱۴۰۵، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده ۶۵۷۱۵۳۵ ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ۵۸۴۳۱۰۴ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۱۲.۶ و ۱۶۱.۱ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش فراورده‌های دامی سنتی، در بهار سال ۱۴۰۵، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ۱۷۵۶۰۵۵ ریال و یک کیلوگرم شیر گاو ۵۵۱۲۴۵ ریال بوده که به ترتیب معادل ۱۸۳.۹ و ۱۸۲.۶ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد.

در بخش هزینه‌های خدمات ماشینی، در سه ماهة اول سال ۱۴۰۵، هزینة شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور ۴۹۵۶۴۳۷۶ ریال و هزینة شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور ۳۳۹۳۸۳۲۰ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۹.۲ و ۸۳.۴ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش دستمزد نیروی کار، در بهار سال ۱۴۰۵، متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه‌چین مرد ۱۱۳۱۷۰۹۶ ریال و متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه‌چین زن ۸۶۹۸۳۷۹ ریال بوده که نسبت به بهار سال قبل ۸۸.۲ و ۷۶.۱ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط دستمزد روزانه کارگر وجین‌کار و تنک‌کار مرد ۱۳۹۳۱۴۸۵ ریال و متوسط دستمزد روزانه کارگر وجین‌کار و تنک‌کار زن ۱۵۸۰۷۱۶۴ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۶.۵ و ۴۹.۵ درصد افزایش داشته‌اند.