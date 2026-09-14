دستگیری ۲ سارق زورگیر و کشف ۱۸ فقره سرقت در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهریار احمدی عصر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی مراجعه چند شهروند به پلیس آگاهی استان و اعلام شکایت مبنی بر سرقت تلفن همراه و کیف‌قاپی با استفاده از زور و تهدید، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی و بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، هویت دو سارق را شناسایی کردند و پس از هماهنگی قضائی، در یک عملیات ضربتی سحرگاه امروز به مخفیگاه آنان اعزام شدند.

رئیس پلیس آگاهی لرستان، تصریح کرد: مأموران در این عملیات هر دو متهم را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنها، مقادیر قابل‌توجهی از اموال مسروقه را کشف کردند.

سرهنگ احمدی، تصریح کرد: متهمان در تحقیقات تخصصی پلیس، به ۱۸ فقره سرقت از شهروندان اعتراف که پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند و اموال مکشوفه نیز پس از طی مراحل قانونی به مال‌باختگان تحویل خواهد شد.