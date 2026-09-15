مردی با ادعای ارتباطات دولتی، ۲۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن اکبری، فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، بیان کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان و وصول پرونده از مرجع قضایی، موضوع برای رسیدگی تخصصی در دستور کار کارآگاهان دایره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پایگاه دهم قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد متهم با استفاده از شگردهای متقلبانه و ادعای داشتن نفوذ و ارتباطات گسترده در مراکز دولتی، خود را فردی دارای توانایی ویژه در زمینه تبلیغات و فعالیت‌های تجاری معرفی کرده و با جلب اعتماد شهروندان و کسبه، آنان را به مشارکت و سرمایه‌گذاری با وعده کسب درآمد بالا ترغیب می‌کرد.

فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: متهم در ادامه با انعقاد قراردادهای صوری، مبالغی را تحت عناوینی از قبیل پیش‌پرداخت تبلیغات، اجاره فروشگاه و پاساژ و همکاری تجاری از شکات دریافت می‌کرد و برای دریافت وجوه نیز از روش‌های مختلفی از جمله وجه نقد، سکه و ارز استفاده می‌کرد.

«مرد بانفوذ» با نام مستعار در بازارهای تهران

سرهنگ اکبری تصریح کرد: با ارجاع پرونده به پایگاه دهم و انجام اقدامات اطلاعاتی، تخصصی و تحقیقات میدانی، مشخصات و محل فعالیت متهم در محدوده بازارهای صالح‌آباد غرب و خانی‌آباد شناسایی شد.

وی بیان کرد: تحقیقات نشان داد متهم با استفاده از نام مستعار در میان برخی کسبه، خود را فردی بانفوذ معرفی کرده و با وعده تبلیغ و فروش محصولات، اجاره فروشگاه و فراهم کردن زمینه فعالیت تجاری، اعتماد افراد را جلب و مبالغ قابل توجهی از آنان دریافت کرده است.

فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: کارآگاهان در ادامه تحقیقات، محل اختفای متهم را در محدوده افسریه و شهرک مسعودیه شناسایی کردند و پس از تکمیل اقدامات اطلاعاتی، موضوع برای اخذ دستور قضایی به مرجع مربوطه منعکس شد.

وی گفت: پس از صدور دستور قضایی، تیمی از کارآگاهان پایگاه دهم به مخفیگاه متهم اعزام شده و وی را دستگیر کردند.

اعتراف به کلاهبرداری پس از مواجهه با مستندات

سرهنگ اکبری خاطرنشان کرد: متهم پس از انتقال به پایگاه دهم پلیس آگاهی و در جریان تحقیقات، با مشاهده مستندات و مدارک موجود، به ارتکاب کلاهبرداری اعتراف کرد.

وی افزود: در تحقیقات تکمیلی تاکنون ۳ نفر از شکات شناسایی شده‌اند و میزان کلاهبرداری صورت‌گرفته از آنان حدود ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد: پس از تکمیل تحقیقات، پرونده به همراه متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال و متهم با دستور قضایی روانه زندان شد.

سرهنگ اکبری با هشدار به شهروندان گفت: پیش از هرگونه مشارکت مالی یا انعقاد قرارداد تجاری، باید هویت و سوابق افراد به‌صورت دقیق بررسی شود و شهروندان صرفاً بر اساس وعده‌های شفاهی، ادعای ارتباط با افراد بانفوذ یا وعده کسب سود و درآمد بالا اقدام به پرداخت وجه نکنند.

وی تأکید کرد: شهروندان از پرداخت مبالغ قابل توجه به افراد ناشناس، به‌ویژه در قالب سکه و ارز، بدون دریافت اسناد و قراردادهای معتبر و قابل پیگیری خودداری کرده و پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری، صحت ادعاهای مطرح‌شده را از مراجع ذی‌صلاح استعلام کنند.

فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا مواجهه با افرادی که با ادعای نفوذ و ارتباطات خاص اقدام به دریافت وجه می‌کنند، موضوع را در اسرع وقت از طریق مراجع انتظامی اطلاع دهند.