به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی اظهار کرد: شامگاه دوشنبه دو فروند قایق صیادی در حوالی جزیره لارک و بندر کرگان در آبهای خلیج فارس مورد حمله پهپادی قرار گرفتند.
وی افزود: در پی این حمله، تعدادی از صیادان حاضر در این دو قایق مفقود شدهاند و عملیات جستوجو و امدادرسانی برای یافتن آنان آغاز شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان ادامه داد: نیروهای امدادی و دستگاههای مسئول در حال انجام عملیات جستوجو و نجات در محدوده وقوع حادثه هستند و آخرین وضعیت صیادان مفقود شده در دست بررسی است.
نفیسی تأکید کرد: جزئیات بیشتر این حادثه و وضعیت صیادان پس از تکمیل اطلاعات و دریافت گزارشهای رسمی توسط مراجع ذی صلاح اعلام خواهد شد.
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