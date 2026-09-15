تردد بیش از ۴۰ هزار دستگاه کامیون صادراتی از مرز مهران

سهراب کمری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این کامیونها کالاهای مختلفی را به کشور عراق حمل کردهاند، اظهار داشت: محصولات پتروشیمی، کشاورزی، مصنوعات فلزی و پلاستیکی، انواع مصالح ساختمانی، شیشه و سنگهای ساختمانی از جمله اقلام صادراتی از این مرز بوده است.
وی با بیان اینکه در میان کامیونهای مستقر در پایانه مرزی مهران، رانندگان از شهرهای مختلف کشور حضور دارند، تصریح کرد: این رانندگان برای جابهجایی بارهای صادراتی به این مرز آمدهاند و فعالیت صادراتی در این پایانه به صورت مستمر ادامه دارد.
مدیرکل گمرک استان با اشاره به اینکه مرز مهران همچنان یکی از مهمترین مسیرهای تجارت زمینی ایران با کشور عراق محسوب میشود، خاطرنشان کرد: این مرز، یکی از محورهای مهم اقتصادی استان ایلام به شمار میرود و نقش کلیدی در رونق تجارت و اشتغال منطقه ایفا میکند.
کمری در پایان با تأکید بر اینکه فعالیتهای صادراتی در مرز مهران با قوت ادامه دارد، گفت: این مرز با تداوم روند فعلی، جایگاه خود را به عنوان یکی از دروازههای اصلی تجارت ایران با عراق حفظ خواهد کرد و نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان ایلام برعهده دارد.
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