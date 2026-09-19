سعید شجاعی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جابه‌جایی روز تعطیل در واحدهای تولیدی اظهار کرد: این موضوع به درخواست بخش خصوصی در دولت و شورای عالی کار دنبال شد و هدف از اجرای آن، مدیریت بهتر مصرف برق در دوره اوج مصرف و کاهش فشار بر شبکه انرژی کشور است.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، جابه‌جایی روز تعطیل واحدهای تولیدی می‌تواند در زمان اوج مصرف برق حدود هزار و ۲۰۰ مگاوات صرفه‌جویی ایجاد کند. این میزان صرفه‌جویی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش بار شبکه و مدیریت مصرف برق در ساعات اوج داشته باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بر اساس اطلاعاتی که شرکت توانیر در اختیار وزارت صمت قرار داده است، این میزان صرفه‌جویی می‌تواند تا حد زیادی به مدیریت بار مصرف کمک کند؛ به‌ویژه در شرایطی که الگوی مصرف برق تحت تأثیر شرایط خاص و عملکرد دو واحد قرار دارد.

شجاعی تأکید کرد: جابه‌جایی روز تعطیل واحدهای تولیدی با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر میان فعالیت بخش تولید و شرایط شبکه برق دنبال شده و می‌تواند با انتقال بخشی از بار مصرف از دوره اوج به زمان‌های کم‌مصرف‌تر، به پایداری شبکه کمک کند.