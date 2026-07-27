آرمان خالقی، قائممقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت محدودیت برق صنایع پس از دستور رئیسجمهور اظهار کرد: تا جایی که در جریان موضوع هستم و در جلسات مربوط به این مسئله حضور داشتم، پس از مراسم روز صنعت، رئیسجمهور دستور اکیدی صادر کرد که اقدامات لازم برای جلوگیری از قطع برق صنایع انجام شود.
وی افزود: پس از آن نیز جلسهای نزدیک به چهار ساعت با حضور رئیسجمهور، وزیر نیرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان دستگاههای مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد و در این نشست، راهکارهای مختلفی برای کاهش فشار به مردم و در عین حال تأمین برق مورد نیاز صنایع مورد بررسی قرار گرفت.
جمعهکاری جایگزین قطعی برق صنایع
دبیرکل خانه صمت ایران ادامه داد: در این جلسه چند تصمیم مهم اتخاذ شد که بخشی از آنها نیز اطلاعرسانی عمومی شده است. یکی از این تصمیمات این بود که واحدهای صنعتی بتوانند روز تعطیلی ناشی از محدودیت برق را با روز جمعه جابهجا کنند؛ به این معنا که روزی که برق واحد قطع میشود، بهعنوان تعطیلی هفتگی آن محسوب شود و در مقابل، کارخانه در روز جمعه فعالیت کند.
وی گفت: برای اجرای این تصمیم نیز مقرر شده اصلاحات قانونی لازم انجام شود تا واحدهای صنعتی بابت فعالیت در روز جمعه مشمول هزینههای اضافهکاری و جمعهکاری نشوند. این موضوع از سال گذشته نیز از سوی بخش خصوصی پیگیری میشد و امسال با دستور رئیسجمهور در دستور کار قرار گرفته است.
خالقی با اشاره به پیشنهاد بخش خصوصی برای جلوگیری از افزایش روزهای قطع برق اظهار کرد: صنعتگران پیشنهاد کردند الگوی تعطیلات واحدهای صنعتی از حالت «سه روز متوالی» به الگوی «یک روز کاری و یک روز تعطیل» تغییر یابد. در این سناریو، روزهای تعطیل جایگزین روزهای کاری شده و روز جمعه بهعنوان روز کاری واحدهای صنعتی تعریف میشود. برای جلوگیری از فشار مالی بر صنایع نیز انتظار میرود شورای عالی کار در نشستهای آتی، مصوبهای برای تعریف روز جمعه بهعنوان روز کاری بدون شمول اضافهکاری و افزایش مزدی تصویب کند تا واحدهای صنعتی بتوانند در روزهای اوج مصرف، فعالیت خود را مدیریت کنند.
تعمیرات خطوط تولید و مدیریت مصرف صنایع بزرگ
وی با اشاره به سایر مصوبات این جلسه اظهار کرد: یکی دیگر از تصمیمات، استفاده واحدهای صنعتی از دوره محدودیت برق برای انجام تعمیرات اساسی و اورهال خطوط تولید است تا تعطیلی اجباری واحدها به فرصتی برای انجام تعمیرات تبدیل شود و کمترین آسیب به تولید وارد شود.
خالقی افزود: همچنین برای صنایع بزرگ از جمله فولادیها و پتروشیمیها مقرر شد به جای قطع کامل برق، برخی خطوط تولید در ساعات اوج مصرف بهصورت موقت متوقف شوند تا سایر خطوط به فعالیت خود ادامه دهند. این اقدام علاوه بر حفظ بخشی از تولید، موجب صرفهجویی در مصرف برق میشود و امکان تخصیص این انرژی به سایر واحدهای صنعتی را فراهم میکند.
برق سبز و نیروگاههای خودتأمین در دستور کار
وی ادامه داد: در این جلسه همچنین درباره استفاده صنایع از برق سبز تصمیماتی اتخاذ شد و مقرر شد واحدهای صنعتی، بهویژه صنایع بزرگ، برای تأمین بخشی از برق مورد نیاز خود از طریق تابلوی برق سبز بورس انرژی اقدام کنند.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت کاهش بار مصرفی، خواستار حرکت واحدهای صنعتی به سمت برق سبز و خرید انرژی از بورس انرژی شد و پیشنهاد داد با انجام عملیات بهبود و نگهداری (O&M) در واحدهای صنعتی، بخشی از ظرفیت برق آزاد شده و به شبکه بازگردد. وی همچنین تأکید کرد صنایع پرمصرف مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی باید در ساعات اوج مصرف، راهبردهای کاهش مصرف را بهطور دقیق اجرا کنند.
وی با اشاره به راهاندازی نیروگاههای خودتأمین در برخی صنایع گفت: به دلیل حوادث اخیر و چالشهای واردات تجهیزات، لازم است فرآیندها تسهیل و پرداخت تسهیلات برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر فراهم شود تا واحدهای صنعتی بتوانند سریعتر به سمت خودکفایی در تأمین انرژی حرکت کنند.
هدفگذاری برای صفر شدن قطعی برق شهرکهای صنعتی
قائممقام خانه صمت ایران درباره کاهش محدودیت برق شهرکهای صنعتی گفت: هدف این است که هر میزان صرفهجویی حاصل از اجرای این تصمیمات، دوباره به بخش صنعت بازگردد و در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد. به همین دلیل تمام راهکارها بر اساس میزان کاهش مصرف برق و اثرگذاری آن بر تأمین برق صنایع طراحی شده است.
وی درباره زمان اجرای این مصوبات اظهار کرد: با توجه به اینکه تعطیلات هفتگی به دو روز افزایش یافته بود و حتی احتمال سهروزه شدن آن نیز مطرح بود، پیشبینی میشود اجرای این تصمیمات از همین روزها آغاز شود. بخش قابل توجهی از اقدامات وارد مرحله اجرا شده و دستگاههای مسئول نیز مکلف به اجرای مصوبات شدهاند.
خالقی افزود: از آنجا که وزیر نیرو، وزیر صنعت و معاونان آنها در جلسه حضور داشتند، این تصمیمات با توافق همه دستگاههای مرتبط اتخاذ شد و مقرر شد بدون تأخیر وارد مرحله اجرا شود. البته برخی موارد که نیازمند طی تشریفات قانونی است، از جمله موضوع جمعهکاری، باید در شورای عالی کار نهایی شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اطلاعیه اخیر مربوط به شهرکهای صنعتی نیز گفت: تصمیم هفته گذشته مبنی بر محدود شدن قطعی برق شهرکهای صنعتی به یک روز، اکنون در حال تکمیل است و هدف نهایی، رساندن قطعی برق شهرکهای صنعتی به صفر است. در واقع همان یک روز قطعی نیز قرار است با اجرای طرح جایگزینی تعطیلی هفتگی و جمعهکاری جبران شود.
برخورد سختگیرانه با ماینرهای غیرمجاز
خالقی درباره برخورد با واحدهای دارای ماینر غیرمجاز نیز اظهار کرد: بر اساس تصمیم اتخاذشده، برای واحدهایی که از هفته جاری به بعد در آنها دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز کشف شود، برق واحد به مدت یک ماه قطع خواهد شد و در صورت تکرار تخلف، موضوع ابطال پروانه فعالیت صنعتی نیز در دستور کار قرار میگیرد. همچنین واحدهایی که پیش از این شناسایی شدهاند، مطابق تصمیم قبلی با قطع برق یکهفتهای مواجه خواهند شد.
وی در پایان تأکید کرد: رئیسجمهور بر اجرای فوری این تصمیمات تأکید کرده و خواسته است مصوبات بدون بروکراسی و معطلی اجرایی شوند تا آثار آن هرچه سریعتر در بخش تولید و صنعت نمایان شود.
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