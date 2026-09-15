به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی وقوع سرقت لوازم و محتویات داخل خودرو، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ گیلاوند قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با هماهنگی قضایی و انجام اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی مخفیگاه سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار شدند و متهمان را به همراه اموال سرقتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی دماوند ادامه داد: متهمان در بازجویی‌های انجام‌شده به چهار فقره سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف کردند.

ملکی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.