به گزارش خبرنگار مهر، سعید شهند ، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای صیانت از محیط زیست و جلوگیری از پیامدهای ناشی از دفع غیراصولی پسماندهای ویژه، حدود سه تن پسماند ویژه دارویی پس از طی فرآیندهای قانونی، تحت نظارت کارشناسان محیط زیست و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه به مرکز مجاز امحاء منتقل شد.

وی افزود: پسماندهای دارویی به دلیل ماهیت ویژه و احتمال ایجاد آلودگی برای آب، خاک و منابع طبیعی، باید مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های زیست‌محیطی جمع‌آوری، نگهداری، حمل و امحاء شوند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ملارد ادامه داد: انتقال این پسماندها به مراکز مجاز، گامی مؤثر در مدیریت صحیح پسماندهای ویژه و پیشگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی به شمار می‌رود.

شهند بر ضرورت توجه واحدهای تولیدی، خدماتی، صنعتی و مراکز مرتبط به مدیریت اصولی پسماندهای صنعتی و ویژه تأکید کرد و گفت: نظارت بر نحوه مدیریت، انتقال و امحاء این پسماندها با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: با موارد تخلف از ضوابط زیست‌محیطی مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.