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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

۳ تن پسماند دارویی در ملارد با نظارت محیط زیست امحاء می‌شود

۳ تن پسماند دارویی در ملارد با نظارت محیط زیست امحاء می‌شود

ملارد- رئیس اداره حفاظت محیط زیست ملارد از انتقال حدود سه تن پسماند ویژه دارویی یکی از داروخانه‌های شهرستان به مرکز مجاز امحاء با نظارت کارشناسان این اداره خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شهند ، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای صیانت از محیط زیست و جلوگیری از پیامدهای ناشی از دفع غیراصولی پسماندهای ویژه، حدود سه تن پسماند ویژه دارویی پس از طی فرآیندهای قانونی، تحت نظارت کارشناسان محیط زیست و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه به مرکز مجاز امحاء منتقل شد.

وی افزود: پسماندهای دارویی به دلیل ماهیت ویژه و احتمال ایجاد آلودگی برای آب، خاک و منابع طبیعی، باید مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های زیست‌محیطی جمع‌آوری، نگهداری، حمل و امحاء شوند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ملارد ادامه داد: انتقال این پسماندها به مراکز مجاز، گامی مؤثر در مدیریت صحیح پسماندهای ویژه و پیشگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی به شمار می‌رود.

شهند بر ضرورت توجه واحدهای تولیدی، خدماتی، صنعتی و مراکز مرتبط به مدیریت اصولی پسماندهای صنعتی و ویژه تأکید کرد و گفت: نظارت بر نحوه مدیریت، انتقال و امحاء این پسماندها با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: با موارد تخلف از ضوابط زیست‌محیطی مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6947919

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