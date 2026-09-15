کشف ۱۸ هزار عدد قرص غیرمجاز در دورود

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی دورود ظهر امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران کلانتری ۱۲ و پلیس امنیت عمومی دورود، در پی اشراف اطلاعاتی دقیق مبنی بر فعالیت یک واحد صنفی در زمینه توزیع داروهای غیرمجاز، با هماهنگی قضایی به محل مذکور اعزام شدند.

مجتبی نوریان، افزود: در جریان بازرسی‌های انجام شده، ۱۸ هزار و ۱۵۰ عدد قرص غیرمجاز و همچنین ۲۳۰ پاکت سیگار خارجی فاقد مجوز کشف شد. در پی این اقدام، واحد صنفی مذکور با هماهنگی قضائی پلمب و یک متهم در رابطه به مراجع قضائی معرفی شد.

وی با تأکید بر خطرات جدی داروهای غیرمجاز برای سلامت جامعه، ضمن تشکر از همکاری شهروندان، تصریح کرد: مقابله با این پدیده شوم و حفاظت از سلامت مردم، نیازمند تعامل مستمر و گزارشگری فعال تمامی آحاد جامعه با پلیس است.