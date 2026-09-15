رزمایش ۳۱۳ هزار نفری جانفدایان ایران پیام بازدارنده برای دشمنان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از باشگاه خبرنگاران منطقه سه بسیج تهران بزرگ، تهران پرس، پیمان فلسفی، با اشاره به برگزاری رزمایش بزرگ ۳۱۳ هزار نفری جانفدایان ایران، آن را یکی از بزرگ‌ترین مانورهای امنیتی و مردمی در پایتخت دانست.

وی برگزاری این رزمایش را نه‌تنها یک اقدام امنیتی، بلکه نمایشی از هم‌افزایی نیروهای مردمی و ضامن ثبات کشور خواند و افزود: امنیت، بستر اصلی شکوفایی اقتصادی و اجتماعی است و تهران به‌عنوان کانون تصمیم‌گیری کشور، همواره زیر ذره‌بین بدخواهان قرار دارد.

فلسفی یادآور شد: برگزاری رزمایش ۳۱۳ هزار نفری با مشارکت گسترده، پیام روشنی برای دشمنان دارد؛ اینکه پایتخت، دژی نفوذناپذیر از اراده‌های پولادین مردم است.

وی با تأکید بر اهمیت پیوند میان مردم و نهادهای امنیتی اظهار داشت: این رزمایش، جلوه‌ای از همگرایی بسیج، سپاه پاسداران و فراجا با بدنه جامعه است. دشمنان ما تلاش دارند با القای ناامیدی، شکافی میان مردم و نظام ایجاد کنند؛ اما حضور پرشور مردم در این مانور نشان می‌دهد سرمایه اجتماعی ما، یعنی حضور آگاهانه مردم، بالاترین ضریب امنیت را برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیام‌های راهبردی این رویداد افزود: این اقدام، پیامی بازدارنده به کسانی است که گمان می‌کنند می‌توانند با جنگ روانی و فشارهای رسانه‌ای، خدشه‌ای به آرامش پایتخت وارد کنند.

وی اظهار داشت: وقتی ۳۱۳ هزار نفر برای نمایش اقتدار خود در میدان حاضر می‌شوند، یعنی هرگونه ماجراجویی از سوی بیگانگان، پیش از شروع، محکوم به شکست است.

فلسفی با تأکید بر نقش مجلس در حمایت از چنین اقداماتی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی بر تقویت انسجام ملی و آمادگی دفاعی تأکید دارد و برگزاری رزمایش‌هایی در این مقیاس، پشتوانه‌ای مستحکم برای دیپلماسی فعال و توسعه پایدار کشور است.

وی در پایان گفت: مردم پایتخت با این رزمایش ثابت می‌کنند که در هر شرایطی، حامی امنیت و یکپارچگی خاک میهن هستند.