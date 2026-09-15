به گزارش خبرنگار مهر، محمد مرادی بعد از ظهر سه شنبه در نشست مجمع عمومی و سالیانه هیات اسکیت استان مرکزی اظهار کرد:هیئت اسکیت این استان با وجود ظرفیت‌های موجود باید تا پایان سال خود را به جمع پنج هیئت برتر به لحاظ تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته برساند.

وی افزود: اسکیت از جمله رشته‌هایی است که می‌تواند نقش مؤثری در توسعه ورزش همگانی، افزایش تحرک عمومی و ارتقای تندرستی جامعه داشته باشد و در حوزه قهرمانی نیز با توجه به گسترش شاخه‌ها و حضور در عرصه المپیک، ظرفیت‌های قابل توجهی دارد.

مرادی تصریح کرد: اسکیت در سال‌های اخیر توسعه قابل توجهی پیدا کرده و اکنون شاخه‌ها و دیسیپلین‌های مختلفی در این رشته فعال هستند؛ همچنین ورود اسکیت به بازی‌های المپیک توکیو نقطه عطفی برای این رشته در عرصه بین‌المللی بود و حضور آن در رقابت‌های بزرگ ورزشی، ظرفیت‌های این رشته را دوچندان کرده است.

وی ادامه داد: استان مرکزی از قهرمانان، مربیان و داوران توانمندی در رشته اسکیت برخوردار است و حفظ این سرمایه‌های انسانی و استفاده از دانش و تجربه آنان باید در برنامه‌های هیئت مورد توجه جدی قرار گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی تاکید کرد: مدیریت در هیئت‌های ورزشی با سازمان‌های رسمی متفاوت است و در کنار رعایت ضوابط، سلسله‌مراتب و انضباط اداری، ایجاد ارتباط مؤثر، دوستی و تعامل با ورزشکاران اهمیت زیادی دارد که هیئت اسکیت استان در این زمینه عملکرد مناسبی داشته است.

وی افزود: تشکیل قرارگاه جهادی فرهنگی در استان می‌تواند زمینه‌ای برای سازمان‌یافته‌تر شدن فعالیت‌های فرهنگی هیئت‌ها باشد و انتظار می‌رود این ظرفیت با هماهنگی مجموعه ورزش استان و مسئولان مربوط، در برنامه‌های هیئت اسکیت نیز مورد استفاده قرار گیرد.

مرادی با اشاره به آمار ورزشکاران سازمان‌یافته اسکیت استان بیان کرد: هیئت اسکیت استان حدود ۶۸۰ ورزشکار زن و ۱۹۰ ورزشکار مرد، در مجموع حدود ۸۷۰ ورزشکار سازمان‌یافته دارد و از این نظر در رتبه دهم هیئت‌های ورزشی استان قرار گرفته است.

وی گفت: این رتبه اگرچه نامطلوب نیست، اما با توجه به ظرفیت واقعی اسکیت در استان، تعداد ورزشکاران این رشته می‌تواند بسیار بیشتر از آمار موجود باشد و بخشی از این فاصله ممکن است ناشی از اطلاع‌رسانی ناکافی و عضو نبودن برخی ورزشکاران در سامانه فدراسیون پزشکی ورزشی و بیمه ورزشی باشد.

مرادی تصریح کرد: با توجه به اینکه اسکیت در حدود ۱۲ شهرستان استان مرکزی فعال است، انتظار می‌رود هیئت با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت شهرستان‌ها، تا پایان سال به جمع پنج هیئت برتر استان از نظر تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته برسد.

استعدادیابی اسکیت متناسب با زیست‌بوم استان انجام شود

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی بر ضرورت تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در هیئت اسکیت تأکید کرد و گفت: در برنامه کوتاه‌مدت، حفظ سرمایه‌های موجود اهمیت ویژه‌ای دارد و حضور قهرمانان و چهره‌های شاخص در کنار هیئت نشان‌دهنده ارتباط مناسب میان بدنه قهرمانی و مدیریت هیئت است.

وی افزود: پرورش قهرمانانی در این سطح ممکن است زمان بر باشد و اگر چنین سرمایه‌هایی از چرخه ورزش استان خارج شوند، بازسازی این ظرفیت زمان زیادی نیاز خواهد داشت که باید از دانش، تجربه و ظرفیت قهرمانان و مربیان پیشکسوت برای انتقال تجربه به نسل جدید استفاده شود.

مرادی تصریح کرد: در برنامه میان‌مدت نیز باید استعدادهایی که ظرفیت حضور در تیم‌های ملی را دارند، شناسایی و به صورت ویژه حمایت شوند تا ورزشکارانی که اکنون در آستانه ملی‌پوش شدن قرار دارند یا به شش ماه تا یک سال زمان برای رسیدن به سطح تیم ملی نیاز دارند، با برنامه مشخص در مسیر قهرمانی قرار گیرند.

وی با تأکید بر اهمیت نگاه بلندمدت در توسعه اسکیت ادامه داد: آینده این رشته به استعدادیابی وابسته است و باید مدل استعدادیابی متناسب با زیست‌بوم و ویژگی‌های استان مرکزی طراحی شود.

مرادی تاکید کرد: تفاهم و همکاری با آموزش و پرورش، سایر دستگاه‌ها، هیئت دانشجویی و استفاده از ظرفیت‌های دانشی و آموزشی موجود می‌تواند زمینه شناسایی استعدادهای جدید را فراهم کند و استمرار حیات و توسعه اسکیت استان در سال‌های آینده را تضمین کند.

وی افزود: اسکیت از جمله رشته‌هایی است که می‌توان استعدادیابی آن را از سنین پایین آغاز کرد و به همین دلیل توجه ویژه به رده‌های سنی پایه باید در دستور کار هیئت قرار گیرد.

لزوم‌تشکیل «با قهرمانان» برای معرفی چهره‌های شاخص ورزش مرکزی

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی بر ضرورت معرفی قهرمانان ورزشی استان به مردم تأکید کرد و گفت: در حوزه معرفی چهره‌های شاخص ورزشی کم‌کاری شده، در حالی که استان مرکزی قهرمانان و شخصیت‌های ورزشی توانمندی دارد که در سطوح بالای ورزش کشور و عرصه‌های مختلف فعالیت می‌کنند.

وی افزود: طرح و اِلمان هایی با عنوان «با قهرمانان» برای معرفی مستمر قهرمانان و ورزشکاران شاخص استان مرکزی طراحی و اجرا شود و این افراد صرفاً پس از کسب مدال و موفقیت مورد توجه قرار نگیرند، بلکه به صورت مستمر به مردم معرفی شوند.

مرادی تصریح کرد: معرفی قهرمانان و چهره‌های شاخص ورزشی می‌تواند در افزایش تعلق خاطر مردم به شهر و استان خود مؤثر باشد و ظرفیت رسانه‌ای موجود نیز باید در این مسیر به شکل هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: در بخش‌های مختلفی از جمله اسکیت سرعت، فری‌استایل و اگرسیو ظرفیت‌های خوبی در استان وجود دارد و همه این حوزه‌ها باید مورد توجه قرار گیرند.

مرادی با تأکید ویژه بر توسعه اسکیت‌بُردینگ تاکید کرد: با توجه به المپیکی شدن اسکیت‌بُردینگ و ورود این رشته به بازی‌های آسیایی، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی ویژه در این بخش ضروری است و باید از ظرفیت مربیان و ورزشکاران توانمند استان برای توسعه آن استفاده شود.

وی افزود: در کنار توسعه رشته‌های جدید، بخش‌هایی از اسکیت که استان مرکزی در آنها سابقه و ظرفیت درخشان دارد نیز باید به صورت ویژه مورد حمایت قرار گیرند تا توسعه کمی و ارتقای کیفیت این رشته در استان محقق شود.