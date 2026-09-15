به گزارش خبرنگار مهر، حسین خیرینیا بعدازظهر سه شنبه در نشست مجمع عمومی و سالیانه هیات اسکیت استان مرکزی اظهار کرد: انتخاب مدرسین دورهها با نظر رؤسای هیئتهای استانی انجام میشود تا ضمن استفاده از مدرسین توانمند، امکان بهرهگیری از نزدیکترین مدرس به استان فراهم شود و هزینههای برگزاری دورهها برای هیئتها کاهش یابد.
وی افزود: در سطح کشور نزدیک به ۵۰ هزار ورزشکار سازمانیافته در رشته اسکیت فعالیت دارند که حدود ۲ هزار و ۹۰۰ ورزشکار متعلق به استان مرکزی است و این آمار، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه اسکیت در این استان محسوب میشود.
خیرینیا تصریح کرد: سال گذشته به دلیل شرایط خاص کشور و جنگ، در بسیاری از رشتههای ورزشی با کاهش تعداد ورزشکاران مواجه بودیم و اسکیت نیز از این شرایط بیتأثیر نبود، چراکه بخش قابل توجهی از مخاطبان این رشته را کودکان و نوجوانان تشکیل میدهند و برگزاری مسابقات نیز نسبت به شرایط عادی کاهش داشت.
وی ادامه داد: فدراسیون اسکیت در حال حاضر در میان فدراسیونهای ورزشی کشور رتبه چهاردهم و هیئت استان مرکزی در میان ۵۴ هیئت استانی، رتبه دهم ورزشکاران سازمانیافته را دارد که آمار قابل قبولی است.
خبری نیا تاکید کرد: امسال برگزاری مسابقات منطقهای را در دستور کار قرار دادهایم و این رقابتها میتواند به افزایش آمار ورزشکاران سازمانیافته کمک کند؛ چراکه ورزشکارانی از استانهای مختلف در این مسابقات حضور پیدا میکنند که ممکن است پیش از این در رقابتهای کشوری حضور نداشته باشند.
وی افزود: انتظار می رود در سال آینده تعداد ورزشکاران سازمانیافته اسکیت حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به امسال افزایش یابد.
شهرداریها ظرفیت مهم توسعه زیرساختهای اسکیت هستند
رئیس فدراسیون اسکیت ایران با اشاره به برنامههای فدراسیون در حوزه استعدادیابی اظهار کرد: برنامههای کمیته استعدادیابی ارائه شده و اعضای این کمیته هفته آینده معرفی میشوند.
وی افزود: راهاندازی کمپ تیمهای ملی در ردههای پایه و برگزاری جشنوارههای تخصصی استعدادیابی در استانها نیز در دستور کار قرار دارد.
خیرینیا تصریح کرد: شهرداریها ظرفیت قابل توجهی برای کمک به توسعه این رشته دارند و میتوانند زیرساختها و امکانات مورد نیاز را در اختیار اسکیت قرار دهند و فدراسیون نیز میتواند نیروی انسانی متخصص را تأمین کند.
وی ادامه داد: توسعه پیستهای تخصصی اسکیت توسط شهرداریها میتواند در استعدادیابی، توسعه ورزش همگانی و گسترش این رشته در میان کودکان و نوجوانان مؤثر باشد و فدراسیون از این ظرفیت استقبال میکند.
رئیس فدراسیون اسکیت ایران با اشاره به ضرورت تقویت کادر آموزشی رشتههای مختلف اسکیت تاکید کرد: بررسیهای انجامشده در فدراسیون نشان میدهد در برخی رشتهها به مدرسین بیشتری نیاز است و به همین منظور برای رشتههایی مانند سرعت، کراس، آلپاین و رولبال برنامهریزی شده است.
وی افزود: هماهنگیهای لازم برای برگزاری کلاسهای ارتقای مدرسی در رشته سرعت انجام شده و در نظر داریم از مربیان و مدرسین خارجی نیز استفاده کنیم؛ در همین راستا یک مربی کلمبیایی برای رشته سرعت در نظر گرفته شده و برای رشتههای کراس و برد نیز دو مدرس معرفی شدهاند که رزومه آنها بررسی شده و بهزودی به ایران خواهند آمد.
چرخه انتخاب تیمهای ملی ظرف یک ماه تدوین میشود
رئیس فدراسیون اسکیت ایران از تدوین چرخه جدید انتخابی تیمهای ملی خبر داد و گفت: ورزشکاران صرفاً به دلیل غیبت در یک اردو یا مسابقه از چرخه انتخاب تیم ملی کنار گذاشته نمی شوند و برنامهای جامع برای انتخاب ملیپوشان تدوین خواهد شد.
وی افزود: این چرخه شامل مراحل مختلفی از جمله مسابقات آزاد کشوری، رقابتهای بینالمللی و مراحل انتخابی تیم ملی خواهد بود و در رشتههایی مانند سرعت و فریاستایل که مخاطبان بیشتری دارند، بهصورت جدی اجرا خواهد شد.
خیرینیا تصریح کرد: برنامه چرخه انتخابی تیمهای ملی ظرف یک ماه آینده آماده میشود تا ورزشکاران، مربیان و مدیران فدراسیون از فرآیندی روشن برای حضور در تیمهای ملی برخوردار باشند و حقی از هیچ ورزشکاری ضایع نشود.
وی ادامه داد: شرایط جسمانی ورزشکاران نیز در عملکرد آنها مؤثر است و ممکن است یک ورزشکار در یک روز یا یک نوبت مسابقه عملکرد همیشگی خود را نداشته باشد؛ همانطور که در انتخابی تیم ملی سرعت، تفاوت زمان ثبتشده در نوبت صبح و عصر نشان داد شرایط مسابقه میتواند بر عملکرد ورزشکار تأثیرگذار باشد.
خیرینیا با تأکید بر اهمیت استفاده از مربیان توانمند در رقابتهای بینالمللی تصریح کرد: مربیانی که به مسابقات برونمرزی اعزام میشوند، بهویژه در رقابتهای آسیایی و جهانی، باید از سطح فنی متناسب با این مسابقات برخوردار باشند.
وی افزود: مربیان باتجربه اسکیت باید در رقابتهای معتبر بینالمللی بهکار گرفته شوند و برای پشتوانهسازی کادر فنی، از مربیان جوانتر در مسابقات آزاد و آسیایی استفاده شود.
نظر شما