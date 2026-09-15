به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه روز سهشنبه در ادامه پیگیریهای ملی خود، در دیدار با دستیار رئیسجمهور در پیگیری طرحهای خاص اظهار کرد: با توجه به برنامهریزیهای صورتگرفته برای توسعه متوازن استان، تکمیل پروژههای نیمهتمام در اولویت قرار دارد.
وی افزود: در حوزه توسعه زیرساختها راهآهن اردبیل - میانه به بهرهبرداری رسید و شبکه بزرگراهها، توسعه زیرساختهای گردشگری و کشاورزی که نیازمند هماهنگی فرابخشی در سطح هیات دولت و وزارتخانه بوده در اولویت دولت محلی قرار گرفته است.
استاندار اردبیل با بیان اینکه استان در مسیر تبدیلشدن به قطب گردشگری سلامت و کشاورزی مدرن قرار دارد، بیان کرد: ایجاد زیرساختهای لازم برای استقرار خطوط پرواز پایدار و جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در حوزههای معدنی و صنعتی، از جمله مواردی است که با پیگیریهای ویژه و نگاه حمایتی دولت چهاردهم قابل دستیابی است.
در ادامه دستیار رئیسجمهور در پیگیری طرحهای خاص نیز گفت: دولت به توسعه مناطق مستعد کشور، رفع موانع اداری و تسریع در روند اجرایی پروژههای کلان و تکمیل طرحهای نیمهتمام نگاه ویژه دارد.
محمد نوری افزود: طرحهای استان اردبیل در دستور کار ویژه دولت قرار دارد و هماهنگیهای لازم با دستگاههای ملی برای تسهیل فرآیندها و تخصیص منابع صورت می گیرد.
وی با اعلام آمادگی کامل برای کمک به تکمیل طرحهای نیمهتمام استان اردبیل، اظهار کرد: سیاست اصلی ما حمایت از پروژههایی است که نقش مستقیم در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهبود معیشت مردم دارند.
دستیار رئیسجمهور در پیگیری طرحهای خاص تصریح کرد: دولت بهدنبال حذف گلوگاهها و گرههای اجرایی بوده و با استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی برای حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی در استان اردبیل، طرحهای این استان در سطح ملی بهصورت ویژه پیگیری میشود.
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