به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا توکلیزاده، معاون شهردار تهران در آیین رونمایی از فیلم مستند سه شنبه خونین ماجرای پیجر ها در لبنان در اظهاراتی با اشاره به تحولات منطقه و تداوم حضور مردم در میدانهای مختلف کشور، اظهار کرد: حادثه مهیبی که امروز شاهد آن هستیم، قابل کتمان نیست و در یک دوره تاریخی طولانی، غرب به معنای نظام سلطه تلاش گستردهای کرده است تا ویترینی برای خود بسازد و از طریق آن، تصویری از خود را به جهان ارائه کند.
وی افزود: به خواست خداوند، در چند قدمی صبح نورانی عدالتخواهی در جهان، پردهها یکی پس از دیگری فرو میریزند و واقعیت چهره نظام سلطه برای افکار عمومی آشکارتر میشود.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه رژیم صهیونیستی نمادی از مجموعه ادعاهای غرب درباره آزادی، عدالت و مردمسالاری بود، گفت: غرب تلاش میکرد همه ادعاهای خود درباره دموکراسی، آزادی و عدالت را در این رژیم جمع کند و آن را نمادی از ارزشهای مورد ادعای خود معرفی کند.
توکلیزاده ادامه داد: غرب طی سالهای گذشته تلاش کرد بسیاری از واقعیتهای تاریخی خود را با استفاده از ابزارهای رسانهای، فرهنگی و سینمایی پنهان کند؛ از دوران بردهداری و کشتار ملتهای بومی گرفته تا جنایتهای آمریکا در هیروشیما و دیگر نقاط جهان. تلاش شد این واقعیتها پشت تصاویر هالیوود، مجسمه آزادی و برجهای نیویورک پنهان شود.
وی با اشاره به تحولات فلسطین و جنگ غزه تصریح کرد: پس از حوادث هفتم اکتبر، در یک بازه زمانی کوتاه، واقعیتهای پنهانشده بیش از گذشته آشکار شد و رژیم صهیونیستی در جریان جنگ غزه با کشتار دهها هزار نفر، چهره واقعی خود را نشان داد.
معاون شهردار تهران گفت: کسانی که سالها نمایش آزادی و عدالت اجرا میکردند، در جریان این جنگ به جایی رسیدند که حتی درباره کشتن آخرین نفر و کودکان نیز سخن گفتند. این مسئله نشاندهنده بنبست همه آن نمایشنامهای بود که برای جهان نوشته بودند و در آن، دیگران را به پایبندی به قراردادهای بینالمللی، حقوق بشر و اسناد بینالمللی دعوت میکردند، اما خودشان یکی پس از دیگری این اصول را زیر پا گذاشتند.
توکلیزاده با اشاره به پیامدهای اقدامات رژیم صهیونیستی در حوزه فناوری و ارتباطات نیز اظهار کرد: امروز مسئله اعتماد عمومی به ابزارهای فناوری و ارتباطی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. وقتی جنایتهایی از این دست رخ میدهد، مردم میپرسند چگونه باید به تلویزیون، یخچال، تلفن همراه یا دیگر ابزارهای فناوری اعتماد کنند.
وی افزود: این فضای بیاعتمادی که در نتیجه اقدامات رژیم صهیونیستی در میان مردم ایجاد شده، بار دیگر پردهای از چهره واقعی غرب را کنار زده و افکار عمومی جهان را تحت تأثیر قرار داده است.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه هژمونی غرب با سرعتی قابل توجه در حال تضعیف است، گفت: از ماجرای هفتم اکتبر، سرعت این روند بیشتر شده است. غرب اگر میتوانست، ترجیح میداد با ظاهر دموکراسی و حقوق بشر، هژمونی خود را حفظ کند، اما امروز ناچار شده است به جنگ و استفاده از ابزارهای نظامی متوسل شود.
توکلیزاده با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه اظهار کرد: امروز در تنگه هرمز، به عنوان یکی از نقاط مهم فشار بر نظام سلطه، شاهد دستوپا زدن آمریکاییها هستیم. آمریکا که زمانی با حرکت دادن یک ناو، چند دولت را وادار به عقبنشینی میکرد، امروز مجبور شده است برای تأمین منافع خود در منطقه با شرایط متفاوتی مواجه شود.
وی ادامه داد: در این جنگ، آمریکا و رژیم صهیونیستی تقریباً همه ابزارهای نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و دفاعی خود را به میدان آوردند، اما نتوانستند به اهداف خود دست پیدا کنند. این جنگ از بسیاری جهات، یکی از جهانیترین جنگها بوده است، چراکه مجموعه گستردهای از ظرفیتهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی در آن به کار گرفته شد.
معاون شهردار تهران افزود: در مقابل این ناکامی، هر روز شاهد روایتهای متناقض، دروغگویی و رسوایی بیشتر دشمن هستیم و این روند نشاندهنده عمق استیصال آنهاست.
توکلیزاده با اشاره به موضوع انتقام خون شهدا گفت: موضوع برای ما صرفاً انتقام نیست، بلکه مسئلهای تمدنی است. با این حال، همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، برای تکتک شهدا انتقام گرفته خواهد شد و این مسئله به معنای فراموش کردن خون شهدا نیست.
وی تأکید کرد: البته انتقام به معنای خروج از چارچوب عقلانیت و منطق نیست. ما مانند دشمن رفتار نمیکنیم و اقدامات خود را در چارچوب اصول، مبانی و قوانین خود انجام میدهیم.
توکلیزاده خاطرنشان کرد: در موضوع هستهای نیز با وجود فشارهای فراوان، جمهوری اسلامی ایران از چارچوبهای فقهی و مبانی خود خارج نشده است و به سمت سلاح هستهای حرکت نکرده است؛ در حالی که طرف مقابل هر زمان که حفظ قدرت و هژمونی خود را در خطر دیده، از هیچ اقدامی ابا نکرده است.
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