به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره ملی سیب درختی سمیرم عصر سه‌شنبه با حضور مسئولان کشوری و استانی در اصفهان آغاز بکار کرد تا ضمن رونمایی از هویت بصری این محصول (تمبر اختصاصی)، نقشه راه توسعه اقتصادی این منطقه نیز از دریچه «کشاورزی دانش‌بنیان»، «تسهیلات ارزی» و «تنوع‌بخشی به اقتصاد» ترسیم شود.

هوشمندسازی؛ راهبرد اصلی تأمین امنیت غذایی پایدار

غلامرضا گل‌محمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در این آیین با تأکید بر امنیت غذایی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت ملی، اظهار کرد: دومین باغ هوشمند کشاورزی کشور با هدف دستیابی به کشاورزی دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری و ارتقای درآمد بهره‌برداران در شهرستان سمیرم احداث می‌شود.

وی با اشاره به تغییر رویکرد پژوهشی در سازمان تات افزود: رویکرد پژوهشی کشور از «تحقیق برای پایان‌نامه و مقاله» به «تحقیق برای حل مسئله و اثربخشی» تغییر یافته است. استان اصفهان با وجود رتبه پنجم تولید سیب در کشور، پتانسیل بالایی برای افزایش بهره‌وری دارد؛ به‌طوری که میانگین عملکرد فعلی ۱۲ تا ۱۵ تن در هکتار است، اما کشاورزان پیشرو با به‌کارگیری دانش به رکوردهای بیش از ۱۴۰ تن در هکتار دست یافته‌اند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی از طراحی ۳۸ هزار ایستگاه هواشناسی مجازی در کشور خبر داد و گفت: با استفاده از این فناوری، اطلاعات دقیقی همچون ساعات سرما، زمان دقیق آبیاری و پیش‌بینی آفات از طریق پیامک در اختیار بهره‌برداران قرار می‌گیرد. همچنین با اجرای برنامه‌های الگوی کشت، جایگزینی باغات درجه ۳ با کشت‌های متراکم در دستور کار قرار گرفته که می‌تواند میزان تولید را تا سه برابر افزایش دهد.

غلامرضا گل‌محمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در این آئین با ادای احترام به مقام شامخ شهدا به‌ویژه ۱۱۰ شهید بهره‌بردار بخش کشاورزی و ۱۱ شهید سنگرساز بی‌سنگر وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: امنیت غذایی دارای چهار رکن اصلی «فراهمی»، «دسترسی»، «سلامت» و «پایداری منابع» است و زمانی می‌توان از تحقق آن سخن گفت که تولید غذا پایدار، بهره‌ور و مبتنی بر دانش باشد.

وی با اشاره به نوسانات و بحران‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی در ماه‌های اخیر افزود: در ۱۵ ماه گذشته با وجود چالش‌های متعدد از جمله تحریم‌های ظالمانه و محاصره‌های اقتصادی، با ایثار کشاورزان و برنامه‌ریزی جهادی مسئولان، کوچک‌ترین کمبودی در تامین کالاهای اساسی کشور ایجاد نشد و پایداری سفره مردم به عنوان خط قرمز وزارت جهاد کشاورزی حفظ شد.

تغییر ریل پژوهش از نگارش مقاله به سمت حل مسائل اجرایی

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) با تاکید بر لزوم نقش‌آفرینی فناوری در سفره و اقتصاد کشاورزان تصریح کرد: در سازمان تات، رویکرد پژوهشی کشور از «تحقیق برای پایان‌نامه و مقاله» به «تحقیق برای حل مسئله، توسعه و اثربخشی» تغییر یافته است و در همین راستا از توان علمی تمام دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی دولتی و بخش خصوصی که ظرفیت‌های بی‌نظیری در اختیار دارند برای ارتقای بهره‌وری دعوت به همکاری کرده‌ایم.

وی با اشاره به جایگاه ویژه استان اصفهان و شهرستان سمیرم در تولید محصولات باغبانی کشور یادآور شد: استان اصفهان با اختصاص حدود هشت درصد از سطح زیر کشت سیب کشور، رتبه پنجم تولید این محصول را به خود اختصاص داده است، اما میانگین عملکرد فعلی آن بین ۱۲ تا ۱۵ تن در هکتار است؛ این در حالی است که کشاورزان پیشرو با به‌کارگیری دانش و اصول علمی به رکوردهای ثبت‌شده بیش از ۱۴۰ تن در هکتار دست یافته‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای افزایش بهره‌وری در منطقه است.

اجرای سند الگوی کشت و ایجاد باغات جدید با تراکم بالا

گل‌محمدی با تبیین برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی برای اصلاح باغات و ارتقای زنجیره ارزش خاطرنشان کرد: با ابلاغ برنامه‌های الگوی کشت، حفظ باغات درجه یک، ارتقای باغات درجه دو به درجه یک و جایگزینی باغات درجه سه با کشت‌های متراکم و پایه‌های جدید در دستور کار قرار گرفته است که می‌تواند میزان تولید را تا سه برابر افزایش دهد.

وی اضافه کرد: تکمیل زنجیره ارزش، فراوری محصولات و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، لازمه سودآوری پایدار در بخش کشاورزی است و تمامی مسئولان استانی و ملی باید شرایط حضور سرمایه‌گذاران را تسهیل کنند.

توسعه هوش مصنوعی و طراحی ۳۸ هزار ایستگاه هواشناسی مجازی

معاون وزیر جهاد کشاورزی از تایید سند هوشمندسازی و به‌کارگیری هوش مصنوعی در بخش کشاورزی در ستاد هوشمندسازی کشور خبر داد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی یکی از دستگاه‌های پیشرو در پیاده‌سازی فناوری هوشمندسازی است. با استفاده از داده‌های هواشناسی و فناوری اطلاعات، ۳۸ هزار ایستگاه هواشناسی مجازی در کشور طراحی شده است تا اطلاعات دقیقی همچون ساعات سرما، زمان دقیق آبیاری، تغذیه خاک و پیش‌بینی آفات و سم‌پاشی را از طریق پیامک در اختیار بهره‌برداران قرار دهد.

وی با تاکید بر راه‌اندازی دومین باغ هوشمند کشور در شهرستان سمیرم خاطرنشان کرد: انتقال علم و فناوری به مزرعه تنها راه پایداری کشاورزی و مقابله با چالش‌های اقلیمی است و امیدواریم با همدلی و همراهی کشاورزان، مسئولان استانی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، گام‌های بلندی در رونق اقتصاد کشاورزی اصفهان برداشته شود.

اجرای کامل ماده ۱۱ برنامه هفتم؛ راهکار عبور از چالش‌های ارزی

سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این جشنواره، با اشاره به مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی، بیان کرد: اجرای دقیق و کامل ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، راهکار اساسی حل چالش‌های مربوط به پیمان‌سپاری و رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان خرد و بخش کشاورزی است.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون، صادرکنندگان به دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم شده‌اند. در بخش خصوصی و صادرکنندگان خرد کشاورزی، در ماده ۱۱ برنامه هفتم انعطاف زیادی پیش‌بینی شده است که به صادرکنندگان اجازه می‌دهد ارز خود را در مرکز مبادله عرضه کرده یا به واردکنندگان کالاهای مجاز اختصاص دهند.

حسینی افزود: هدف قانون‌گذار ایجاد شفافیت ارزی است و ما متعهد هستیم که اجرای کامل این ماده را در اولویت پیگیری‌های مجلس قرار دهیم تا باری از دوش تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی برداشته شود. همچنین در بودجه، احکام مشخصی برای تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از طریق «حساب‌های پیشرفت و عدالت» در نظر گرفته شده است.

چرخش از کشاورزی تک‌محصولی به سمت گردشگری هوشمند

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان در بخش پایانی این نشست، با تأکید بر لزوم تغییر پارادایم مدیریتی در سمیرم گفت: تکمیل زنجیره ارزش سیب، بهره‌گیری از هوش مصنوعی، پهن کردن فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران و عبور از کشاورزی تک‌محصولی به سمت توسعه گردشگری و صنایع دستی، اولویت اصلی مدیریت استان برای تحول اقتصادی این منطقه است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه سند چشم‌انداز سمیرم نباید تنها به سیب محدود بماند، اظهار کرد: برای جلوگیری از آسیب‌پذیری معیشت کشاورزان در برابر چالش‌های اقلیمی، باید به سمت تنوع‌بخشی اقتصادی حرکت کرد. رونق صنایع‌دستی، معرفی فرهنگ عشایر و برندسازی سیب‌های خاص این منطقه در نمایشگاه‌های بین‌المللی از الزامات این مسیر است.

جمالی‌نژاد تأکید کرد: گردشگری نباید منحصراً در شهر اصفهان متمرکز باشد؛ سمیرم با داشتن جاذبه‌های بی‌نظیر کوهستانی، ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای جذب گردشگر دارد که باید با برنامه‌ریزی جامع، ضریب ماندگاری مسافر و نرخ اشغال اقامتگاه‌های آن را افزایش داد تا مردم این منطقه ذینفعان اصلی این توسعه باشند.

گفتنی است، در حاشیه این جشنواره با هدف ثبت نمادین برند «سیب سمیرم» در صنعت پست کشور، از نخستین تمبر اختصاصی این محصول گران‌بها با امضای مسئولان رونمایی شد.