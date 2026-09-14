به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا علمدار در آیین افتتاح هنرستان کار و دانش دخترانه در یزد با اشاره به جایگاه آموزش در فرهنگ مردم استان اظهار کرد: آموزش و یادگیری در یزد یک فرهنگ است و به همین دلیل این استان علاوه بر «دارالعباده»، «دارالعلم» نیز نامیده میشود.
وی افزود: یزد طی حدود ۳۲ تا ۳۳ سال گذشته رتبه نخست قبولی دانشگاههای کشور را به خود اختصاص داده که این موفقیت ریشه در فرهنگ آموزش و توجه مردم استان به علم و یادگیری دارد.
معاون استاندار یزد با اشاره به تدوین برنامه «یزد پایدار» گفت: این برنامه با مشارکت نخبگان و سازمان مدیریت و برنامهریزی و در حوزههای مختلف از جمله صنعت، معدن، بازرگانی، آموزش و مسئولیتهای اجتماعی تدوین شده و توسعه آموزشهای مهارتی یکی از محورهای آن است.
وی توسعه هنرستانهای جوار صنعت را از محورهای مهم این برنامه دانست و ادامه داد: در بخشهای مختلف صنعتی استان از صنایع پلیمری و تولید لوله و اتصالات تا صنایع غذایی و لاستیک، هنرستانهای جوار صنعت در حال شکلگیری است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد خاطرنشان کرد: تاکنون هفت هنرستان جوار صنعت در استان راهاندازی شده و در برنامه «یزد پایدار» راهاندازی ۵۲ هنرستان هدفگذاری شده است.
وی تأکید کرد: توسعه هنرستانهای جوار صنعت موجب نزدیکتر شدن نظام آموزشی به نیازهای واقعی تولید و بازار کار میشود و میتواند با تربیت نیروی انسانی ماهر، زمینه اشتغال جوانان و تأمین نیروی مورد نیاز واحدهای صنعتی را فراهم کند.
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