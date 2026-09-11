خبرگزاری مهر - گروه استانها، محدثه میرجلیلی؛ توسعه روستایی زمانی میتواند به نتیجه پایدار برسد که متناسب با ظرفیتهای هر منطقه برنامهریزی شود و در کنار اجرای طرحهای عمرانی، مؤلفههایی همچون اشتغال، درآمد، کیفیت زندگی، آموزش و ماندگاری جمعیت نیز مورد توجه قرار گیرد.
در این چارچوب، عبور از نگاه سنتی به توسعه روستایی و حرکت به سمت اقتصاد روستامحور ضرورت دارند؛ اقتصادی که در آن ظرفیتهای هر روستا شناسایی و متناسب با همان ظرفیت برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال برنامهریزی شود.
نمیتوان برای همه روستاها نسخه واحد پیچید
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه روستاها باید بر اساس استعدادها، ظرفیتها و مزیتهای هر منطقه دنبال شود و نمیتوان برای همه روستاها یک نسخه واحد در نظر گرفت.
جواد میربهبودی آموزش را یکی از پایههای اصلی توسعه برای روستاها دانست و افزود: اگر قرار است در یک منطقه یا روستا توسعه واقعی اتفاق بیفتد، باید سطح دانش و مهارتهای تخصصی مردم ارتقا پیدا کند.
میربهبودی با بیان اینکه صرف برخورداری از دانش برای ایجاد تحول کافی نیست، ادامه داد: آموزشها باید به مهارتهای کاربردی تبدیل شوند تا افراد بتوانند آموختههای خود را در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی روستا به کار گیرند.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد تصریح کرد: برخی روستاها ظرفیت قابل توجهی در حوزه گردشگری دارند، برخی در کشاورزی و دامداری مستعد هستند و گروهی نیز از قابلیت توسعه صنایع تبدیلی برخوردارند؛ بنابراین برنامهریزی باید بر اساس ویژگیهای اختصاصی هر روستا انجام شود.
خانههای تاریخی روستاها میتوانند به اقامتگاه تبدیل شوند
وی با اشاره به ظرفیت گردشگری روستاهای استان گفت: در بسیاری از روستاها خانههای تاریخی و بناهای بلااستفاده وجود دارد که با شناسایی و برنامهریزی مناسب میتوان آنها را به اقامتگاههای بومگردی تبدیل کرد.
میربهبودی افزود: شرایط موجود نباید باعث غفلت از ظرفیتهای بلندمدت گردشگری روستایی شود و باید از فرصت فعلی برای افزایش دانش، آموزش نیروهای محلی و آمادهسازی زیرساختها استفاده کرد.
وی همچنین بر ضرورت جلوگیری از خامفروشی در روستاها تأکید کرد و گفت: در بخشهایی مانند کشاورزی، دامداری و صنایع تبدیلی باید زنجیره ارزش از تولید تا مصرف تکمیل شود تا تولیدکننده روستایی دغدغه فروش محصول نداشته باشد.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد اظهار کرد: اقتصاد دیجیتال نیز میتواند زمینه فروش مستقیم محصولات روستایی و عرضه آنها بدون واسطه را فراهم کند و دهیاران و مدیران روستا باید برای استفاده از این ظرفیت برنامهریزی کنند.
وی از آمادگی دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد برای حمایت از آموزش روستاییان خبر داد و افزود: میتوان با استفاده از بخشی از اعتبارات آموزشی دهیاریها، چند روستا را به صورت پایلوت انتخاب و برنامههای آموزشی متناسب با ظرفیتهای آنها اجرا کرد.
توسعه پایدار روستایی در گرو ماندگاری جمعیت، اشتغال و شرایط زندگی مردم
مشاور و دستیار راهبردی استاندار یزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای توسعه هر روستا و منطقه نمیتوان یک نسخه ثابت ارائه کرد، چراکه هر منطقه ویژگیها، ظرفیتها و منابع انسانی خاص خود را دارد و برنامه توسعه باید بر مبنای همین تفاوتها تدوین شود.
احمد آخوندی ادامه داد: بسیاری از برنامههای تدوینشده برای مناطق مختلف ممکن است کامل یا بهروز نباشند، اما میتوانند نقطه شروع مناسبی باشند؛ در ادامه باید ظرفیتهای هر منطقه به صورت مستقل بررسی و برنامه متناسب با آن طراحی شود.
وی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به ابعاد مختلف توسعه تصریح کرد: ایجاد اشتغال به تنهایی موجب شکلگیری جمعیت پایدار نمیشود و اگر برای شرایط زندگی افرادی که قرار است در منطقه سکونت داشته باشند برنامهای وجود نداشته باشد، ماندگاری جمعیت اتفاق نمیافتد.
مشاور استاندار یزد خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، افزایش جمعیت نیز بدون ایجاد فرصتهای شغلی نمیتواند به توسعه پایدار منجر شود و باید اشتغال، فعالیت اقتصادی و شرایط مناسب زندگی به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
مسیر تازه برای ورود بخش خصوصی به ظرفیتهای روستاها
آخوندی نهادسازی و ایجاد هماهنگی میان بخش خصوصی و دستگاههای حاکمیتی را نیز ضروری دانست و گفت: بنیادی با هدف ایجاد هماهنگی میان نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی راهاندازی شده تا زمینه حضور مؤثرتر بخش خصوصی و فعال شدن ظرفیتهای مناطق فراهم شود.
سرمایهگذاری صنعتی در روستاها؛ صنایع تبدیلی جایگزین صنایع آلاینده شوند
رئیس اتاق بازرگانی یزد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت حفظ ظرفیتهای تاریخی و اقتصادی روستاها اظهار کرد: به جای فروش زمینهای روستایی باید از بافتهای ارزشمند برای ایجاد تفرجگاهها و فضاهای عمومی استفاده کرد تا زمینه حضور مردم و گردشگران در روستاها فراهم شود.
مجتبی دستمالچیان تصریح کرد: اگر قرار است سرمایهگذاری صنعتی در روستاها انجام شود، بهتر است به جای صنایع نامرتبط و آلاینده، صنایع تبدیلی در اولویت قرار گیرند تا در کنار کشاورزی و تولیدات محلی، ارزش افزوده ایجاد کنند.
رئیس اتاق بازرگانی یزد خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم همچنان علاقهمند به زندگی در روستا هستند، اما نبود امکانات و فضای مناسب برای ماندگاری جمعیت، زمینه مهاجرت به شهرها را فراهم کرده است؛ بنابراین باید ظرفیتهای موجود حفظ و برای رونق اقتصادی و سکونت پایدار از آنها استفاده شود.
توسعه روستایی در یزد زمانی میتواند به ماندگاری جمعیت و رونق اقتصادی منجر شود که از نسخههای یکسان فاصله گرفته و ظرفیتهای بومی هر منطقه محور برنامهریزی قرار گیرد؛ مسیری که در کنار آموزش و اشتغال، تکمیل زنجیره ارزش، توسعه گردشگری، صنایع تبدیلی و اقتصاد دیجیتال را نیز ضروری میکند.
نظر شما