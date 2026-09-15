به گزارش خبرگزاری مهر، احسان جهانیان در نشست برخط کمیسیون‌های استانی مبارزه با رمزارز غیرمجاز که با محوریت دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری برگزار شد، تعامل و همکاری اعضای کمیسیون را در تحقق اهداف موثر دانست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در پایش مکانیزه مصرف‌کنندگان انرژی برق یادآور شد:شرکت توزیع نیروی برق با مجهز شدن به تجهیزات نوین، امکان شناسایی مصارف مازاد را دارد و از همین طریق و با همکاری سایر اعضا از ابتدای سال تاکنون ۷۷ مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز را شناسایی و ۶۷۰ دستگاه را نیز کشف و ضبط کرده است.

رئیس کمیسیون مبارزه با رمزارز غیرمجاز استان بوشهر با قدردانی از زحمات اعضای کمیسیون، عملکرد استان را نسبت به سال گذشته مطلوب و رتبه استان را ارتقاء یافته بیان کرد و گفت: با توجه به ضرورت تامین برق پایدار مصرف‌کنندگان مجاز، شناسایی مراکز غیرمجاز در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

معاون سیاسی استاندار بوشهر در پایان خاطر نشان کرد: علاقمندان به فعالیت قانونی و مجاز در این بخش می‌توانند برای کسب جواز تأسیس و بهره‌برداری از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اقدام کنند.