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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۱۷

رتبه مطلوب استان در کشف مراکز و دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز

رتبه مطلوب استان در کشف مراکز و دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز

بوشهر-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: رتبه استان در کشف مراکز و دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز مطلوب است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان جهانیان در نشست برخط کمیسیون‌های استانی مبارزه با رمزارز غیرمجاز که با محوریت دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری برگزار شد، تعامل و همکاری اعضای کمیسیون را در تحقق اهداف موثر دانست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در پایش مکانیزه مصرف‌کنندگان انرژی برق یادآور شد:شرکت توزیع نیروی برق با مجهز شدن به تجهیزات نوین، امکان شناسایی مصارف مازاد را دارد و از همین طریق و با همکاری سایر اعضا از ابتدای سال تاکنون ۷۷ مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز را شناسایی و ۶۷۰ دستگاه را نیز کشف و ضبط کرده است.

رئیس کمیسیون مبارزه با رمزارز غیرمجاز استان بوشهر با قدردانی از زحمات اعضای کمیسیون، عملکرد استان را نسبت به سال گذشته مطلوب و رتبه استان را ارتقاء یافته بیان کرد و گفت: با توجه به ضرورت تامین برق پایدار مصرف‌کنندگان مجاز، شناسایی مراکز غیرمجاز در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

معاون سیاسی استاندار بوشهر در پایان خاطر نشان کرد: علاقمندان به فعالیت قانونی و مجاز در این بخش می‌توانند برای کسب جواز تأسیس و بهره‌برداری از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اقدام کنند.

کد مطلب 6948324

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