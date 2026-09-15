برزیل: بریکس بر ادغام اعضای جدید و تقویت گفتگو با شرکا تمرکز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، مائورو ویرا، وزیر امور خارجه برزیل در حاشیه اجلاس بریکس در هند و در گفتگویی اختصاصی با «برازیل ۲۴۷» که شریک رسانه‌ای تی‌وی بریکس است، گفت بریکس وارد مرحله‌ای از تثبیت شده و ادغام اعضای جدید و تقویت گفتگو با کشورهای شریک را در اولویت قرار داده است.

وی گفت چندین کشور شریک بریکس پیش از این علاقه خود را برای عضویت کامل در این گروه اعلام کرده‌اند اما ایجاد چارچوب مناسب برای روابط میان اعضای کامل و کشورهای شریک اکنون یکی از مراحل مهم توسعه نهادی بریکس است.

وزیر امور خارجه برزیل افزود کشورش آماده است از هرگونه تصمیم جمعی در آینده برای گسترش بیشتر بریکس حمایت کند.

وی تقویت بانک توسعه نوین را نیز یکی از محورهای مهم این مرحله دانست و گفت این بانک یکی از ملموس‌ترین ابزارهای بریکس برای پیشبرد اصلاحات در نهادهای مالی جهانی است.

ویرا گفت: بانک بریکس در حال رشد است و مطابق با روح بریکس که ترویج اصلاحات در حکمرانی جهانی است، جایگاه خود را تثبیت خواهد کرد. با این بانک، نظامی بسیار سریع‌تر، چابک‌تر و کارآمدتر خواهیم داشت.

وی همچنین توانایی بانک توسعه نوین در ارائه ضمانت را یکی از ظرفیت‌های مهم این نهاد عنوان کرد و گفت این قابلیت دامنه فعالیت بانک را افزایش می‌دهد.

به گفته وی، بانک توسعه نوین به جای اتکا صرف به تأمین مالی مستقیم می‌تواند با جذب سرمایه، زمینه تأمین مالی مشترک پروژه‌های بزرگ را فراهم کند.

وزیر امور خارجه برزیل گفت این رویکرد در همکاری اقتصادی میان کشورهای جنوب جهانی در رشد تجارت دوجانبه برزیل با شرکای راهبردی نیز نمود پیدا کرده است.

وی درباره روابط برزیل و هند گفت انتظار می‌رود حجم تجارت دو کشور در سال جاری به ۲۰ میلیارد دلار برسد که نسبت به رقم ۱۵ میلیارد دلاری سال گذشته ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت.

این هدف در چارچوب برنامه دو کشور برای رساندن حجم تجارت برزیل و هند به ۳۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰ دنبال می‌شود؛ هدفی که لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور برزیل و نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند تعیین کرده‌اند.

ویرا افزود روند تقویت روابط اقتصادی برزیل با دیگر کشورها در جنوب شرق آسیا نیز قابل مشاهده است و این سیاست در راستای دستورالعمل رئیس‌جمهور برزیل دنبال می‌شود.