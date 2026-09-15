به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، نشست شورای تجاری بریکس در دهلی‌نو برگزار شد و شرکت‌کنندگان در آن ضمن بررسی نتایج فعالیت‌های این شورا در دوره ریاست هند، گزارش سالانه را تصویب و اولویت‌های همکاری در آینده را مشخص کردند.

این گزارش قرار است در اجلاس سران بریکس در ۱۳ سپتامبر به رهبران کشورهای عضو ارائه شود.

جای شروف، رئیس بخش هند شورای تجاری بریکس، با اشاره به فعالیت گروه‌های کاری در طول یک سال گذشته گفت این گروه‌ها موضوعاتی از جمله تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری، افزایش تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین و استفاده از فناوری را بررسی کرده‌اند. همکاری در حوزه‌های زیرساخت، کشاورزی، انرژی، امور مالی، هوانوردی و صنعت نیز از دیگر محورهای فعالیت این گروه‌ها بوده است.

شروف با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای عضو اظهار کرد کشورهای بریکس بازارهای بزرگ، منابع طبیعی، توانمندی‌های تولیدی، شرکت‌های فناوری، مؤسسات مالی و ظرفیت‌های پژوهشی قابل توجهی دارند و باید راه‌هایی برای پیوند این ظرفیت‌ها پیدا کرد.

وی افزود کشورهای بریکس نیازی به ایجاد نظام‌ها و رویکردهای یکسان ندارند و بهتر است حوزه‌هایی را که در آنها منافع واقعی تجاری وجود دارد شناسایی کرده و ابتکارات مشخصی را برای همکاری دنبال کنند.

لیائو لین، رئیس بخش چین شورای تجاری بریکس نیز چهار محور را برای فعالیت‌های آینده این گروه پیشنهاد کرد که نخستین آنها اجرای دستاوردهای ریاست هند و توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی است.

وی بر همسویی همکاری‌های اقتصادی با «راهبرد مشارکت اقتصادی بریکس ۲۰۳۰» و اولویت‌های جدید این گروه تأکید کرد و گفت شورای تجاری بریکس باید نقش خود را به عنوان پل ارتباطی میان جوامع تجاری کشورهای عضو تقویت کند.

توسعه منابع جدید رشد اقتصادی از طریق نوآوری، هوش مصنوعی و توسعه سبز، تقویت زنجیره‌های تولید، گسترش سرمایه‌گذاری و افزایش استفاده از ارزهای ملی در مبادلات از دیگر محورهای پیشنهادی بخش چین بود.

آندری گوریف، رئیس بخش روسیه شورای تجاری بریکس نیز گفت اولویت‌های ریاست هند شامل تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری هم‌اکنون در پروژه‌های دیجیتال، انرژی سبز و امنیت غذایی این گروه بازتاب یافته است.

وی در عین حال تفاوت مقررات، رویه‌های گمرکی و الزامات مربوط به صدور گواهی محصولات را از جمله موانع موجود در مسیر همکاری‌های اقتصادی دانست و بر ضرورت رفع این موانع تأکید کرد.

گوریف همچنین از ارائه پیشنهادهایی در ۹ حوزه از سوی بخش روسیه خبر داد و خواستار تمرکز بر طرح‌های پیشرفته‌تر و افزایش مشارکت شرکت‌های کوچک و متوسط شد.

تایه لتا الِما، رئیس بخش اتیوپی شورای تجاری بریکس نیز ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری این کشور را تشریح کرد و از کشورهای عضو خواست در حوزه‌های صنعت، انرژی، کشاورزی و تولید خودروهای برقی با اتیوپی همکاری کنند.

وی گفت سرمایه‌گذاری چین در بیش از ۳۰ پارک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی اتیوپی حضور دارد و این همکاری به سمت مونتاژ محصولات پیشرفته و تولید سلول‌های خورشیدی در حال حرکت است.

الِما همچنین از شرکت‌های کشاورزی برزیل برای توسعه مجتمع‌های لبنی و پروژه‌های تولید اتانول پاک دعوت کرد و همکاری با روسیه در زمینه معدن و انرژی را نیز دارای ظرفیت دانست. تولید کود پتاس، فرآوری بور، تولید سود سوزآور و نقشه‌برداری زمین‌شناسی از جمله پروژه‌های پیشنهادی وی بود.

وی همچنین ظرفیت همکاری با مصر در حوزه نساجی، لجستیک دریایی و تجارت در مسیرهای مدیترانه و دریای سرخ را مطرح کرد و سرمایه‌گذاری امارات و عربستان سعودی در انرژی پاک و صنعت گردشگری و همچنین همکاری با ایران در تولید کود و مواد اولیه دارویی را پیشنهاد داد.

اِنین‌دیا باکری، رئیس بخش اندونزی شورای تجاری بریکس نیز اعلام کرد اندونزی آماده است به پایگاه تولیدی جنوب شرق آسیا و بازار جهانی تبدیل شود. وی امنیت غذایی و انرژی، فرآوری مواد معدنی حیاتی و توسعه صنایع مدرن را از حوزه‌های دارای ظرفیت برای همکاری دانست.

احمد الوکیل، رئیس بخش مصر شورای تجاری بریکس نیز از برگزاری ۲۹ نشست گروه‌های کاری با مشارکت بیش از ۵۰ کارگروه تخصصی و انجمن حرفه‌ای در طول یک سال گذشته خبر داد.

وی بر نقش بخش خصوصی کشورهای بریکس و ضرورت تقویت همکاری میان بخش‌های دولتی و خصوصی برای دستیابی به نتایج ملموس تأکید کرد.

الوکیل همچنین تأیید کرد که بخش مصر شورای تجاری بریکس در دوره ریاست چین بر این گروه در سال ۲۰۲۷ به فعالیت خود ادامه خواهد داد